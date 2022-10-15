專案當道教授職「朝夕不保」　業界鈔能力搶才挖空學界

少子化影響大專校院改聘專案教師節省成本，但專案職缺薪資待遇、工作條件樣樣欠佳。學者感嘆，博士投入數年光陰養成學識，進入高教獲得的卻是朝夕不保的專案缺，影響後輩深造意願；即便讀到博士投入業界賺錢更穩定，在在影響學界前景。

一名私立大學教授感嘆，現在私校徵才先看招生是否達標，非退休一人就補一人，招生未達標缺老師也不會補，即使開缺也多是專案缺，甚至聽聞有老師數年來從助理教授到副教授都是專案身份；也有科系招聘公告寫徵專任教師，進入校評階段卻遭學校打回票，要求只能徵專案，系上只能回頭跟應徵者溝通，是否能接受專案職缺。

該名教授談到，很多年輕博士很優秀、期刊點數應有盡有，但要經過重重廝殺才能進入高教體系，獲得的卻是朝夕不保的專案職缺。對此，有研究能力者會猶豫是否繼續深造，或乾脆投入業界賺更多；人文社會學科更是如此，「想到畢業後就是流浪博士，有研究能力又怎樣。」

宜蘭大學資工系教授夏至賢談到，公立大學受少子化衝擊較小，遇缺還會補；私立大學則要自負盈虧，學雜費收入減少專任教師也聘得少，只能改聘專案職，工作權難保障。

夏至賢表示，近年很多博士已非要投入高教教職，身邊就有三個資通訊領域博士，畢業後鎖定赴大陸科技業工作；再者，國內上市櫃科技公司也需要博士人才，很多二、三十歲的學生看得很清楚，未來就是到業界或出國謀職，台灣學界想攬才薪資要敢給，否則就是幫他國培養人才。

中央大學校長周景揚曾於美國工作九年方回台任教。他表示，近年國外市場太好、薪水差別大，台灣學生出國讀博士回國的機會確實比較小，最近校內也有教師被業界挖角，但學界環境跟業界真的不同，台灣學術圈也還是有吸引力、仍有人才投入，每個人要的不一樣取捨也不同。