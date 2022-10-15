快訊

北市北投、士林山區大豪雨特報 市府成立緊急應變小組

中重症+268例 長期臥床13歲少年肺炎併呼吸窘迫 插管治療中

又現新變種！美CDC：BQ.1、BQ.1.1感染率持續飆升 占新增確診11%

首屆天文教育論壇在嘉市！彙整教材、建立指南

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（中）受邀出席天文論壇，並於會中致詞。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（中）受邀出席天文論壇，並於會中致詞。圖／嘉義市政府提供

首屆K-12（學齡前到12年級）天文教育論壇，今天在嘉義市蘭潭國小盛大舉辦，來自全國各地天文教育夥伴討論各級天文教育現況並分享彼此經驗。中研院院士葉永烜表示，將透過論壇彙整現階段12年國教，天文教育教材內容架構，針對108課綱進行討論，希望建立一套有系統性的天文教育指南。

「2022 K-12天文教育論壇」主辦單位為台灣科學特殊人才提升計畫，計畫主持人為中研院院士也是中央大學教授葉永烜。葉永烜表示，在台灣現階段課綱中，天文教育還只是地球科學學科中的一小部分，學齡前至高中的天文教育有很多需要加強的空間和機會。今年論壇聚焦在學校教育的天文課程，彙整現階段12年國教，天文教育教材內容架構，針對108課綱進行討論，也希望建立一套有系統性的天文教育指南。

市長黃敏惠表示，蘭潭國小是嘉義市推廣天文教育的重點學校，除嘉義市地處北回歸線，擁有得天獨厚的地理位置外，校方以普及的天文教育和自動化天文台，成為雲嘉南地區推廣天文教育的重要基地之一，也被稱為「嘉義市最接近星空的小學」。

教育處表示，這次論壇議程，包括鄰近各國天文課綱的比較、學齡前至高中天文教學現場的經驗分享、12年國教課綱中天文相關之設定內容、高中科展及國際地球科學奧林匹亞競賽等。希望能夠統整目前國內學校K-12，有關宇宙天文知識的教學現況與困境，藉由議題對談方式，激盪出適切的解決方案，讓不同領域的與會者，有縱向與橫向的溝通機會，進而提升彼此發展的能量。

嘉義市長黃敏惠和與會人員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠和與會人員合影。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠受邀出席首屆K-12天文教育論壇。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠受邀出席首屆K-12天文教育論壇。圖／嘉義市政府提供

108課綱 嘉義

延伸閱讀

首屆108課綱生心聲／志願急轉彎有解 繁星學習歷程做白工？108課綱反成她新選擇

課綱縮減古文、年輕人缺興趣 網點出關鍵：出路太少

嘉市圖書館數位化全面提升 市民享用智慧化服務

嘉市特殊教育課室管理系統啟用 逾千名特教生受惠

相關新聞

產學之光！邱上嘉獲國家大獎 雲科大師生開心報喜

國內知名建築設計學者、雲林科技大學特聘教授邱上嘉今獲教育部111年度「國家產學大師獎」，校方表示，邱教授從事文化資產修復...

中部最大戶外探索教育中心啟用 暨大成探索教育基地

「中區戶外探索教育中心」今天在暨南國際大學啟用，設置低、中、高空的探索教育設施，成為中部最大的山野、探索教育訓練場地，暨...

首屆天文教育論壇在嘉市！彙整教材、建立指南

首屆K-12（學齡前到12年級）天文教育論壇，今天在嘉義市蘭潭國小盛大舉辦，來自全國各地天文教育夥伴討論各級天文教育現況...

台南文學獎出現多位雙料得主 南一中包辦青少年散文組

第12屆台南文學獎今天頒獎典禮，今年產生多位跨越文類獲獎的雙料得主，分別為獲得台語現代詩首獎和古典詩佳作的謝宗翰、拿下台...

新北地理奧林匹亞競賽 14位高中生爭取代表出賽

第21屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，新北市高中成績在個人組及團體組部分共獲得2金、1銀、4銅。將有14位同學獲選國...

影／台南麻豆國小中央廚房啟用 午餐自辦率六都第一

台南麻豆國小中央廚房今天落成，由營養師設計菜單、把關，供應麻豆8所學校2500多名師生午餐。市長黃偉哲主持謝土，與各方代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。