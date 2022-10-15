首屆天文教育論壇在嘉市！彙整教材、建立指南
首屆K-12（學齡前到12年級）天文教育論壇，今天在嘉義市蘭潭國小盛大舉辦，來自全國各地天文教育夥伴討論各級天文教育現況並分享彼此經驗。中研院院士葉永烜表示，將透過論壇彙整現階段12年國教，天文教育教材內容架構，針對108課綱進行討論，希望建立一套有系統性的天文教育指南。
「2022 K-12天文教育論壇」主辦單位為台灣科學特殊人才提升計畫，計畫主持人為中研院院士也是中央大學教授葉永烜。葉永烜表示，在台灣現階段課綱中，天文教育還只是地球科學學科中的一小部分，學齡前至高中的天文教育有很多需要加強的空間和機會。今年論壇聚焦在學校教育的天文課程，彙整現階段12年國教，天文教育教材內容架構，針對108課綱進行討論，也希望建立一套有系統性的天文教育指南。
市長黃敏惠表示，蘭潭國小是嘉義市推廣天文教育的重點學校，除嘉義市地處北回歸線，擁有得天獨厚的地理位置外，校方以普及的天文教育和自動化天文台，成為雲嘉南地區推廣天文教育的重要基地之一，也被稱為「嘉義市最接近星空的小學」。
教育處表示，這次論壇議程，包括鄰近各國天文課綱的比較、學齡前至高中天文教學現場的經驗分享、12年國教課綱中天文相關之設定內容、高中科展及國際地球科學奧林匹亞競賽等。希望能夠統整目前國內學校K-12，有關宇宙天文知識的教學現況與困境，藉由議題對談方式，激盪出適切的解決方案，讓不同領域的與會者，有縱向與橫向的溝通機會，進而提升彼此發展的能量。
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