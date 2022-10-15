產學之光！邱上嘉獲國家大獎 雲科大師生開心報喜

國內知名建築設計學者、雲林科技大學特聘教授邱上嘉今獲教育部111年度「國家產學大師獎」，校方表示，邱教授從事文化資產修復人才培育，及產業生態復育產學合作，成果相當豐碩，獲獎實屬不易，全校師生與有榮焉。

邱上嘉創下國家產學大師獎開辦以來，首位「人文、設計、藝術」領域得獎者紀錄。他產學界經歷豐富，曾任雲林縣副縣長、嘉義市副市長及多所大學教授，專長建築設計、傳統建築與聚落研究、古蹟保存與維護、文化資產研究、電腦輔助設計等。

校方說，邱上嘉是先行者，更是實踐者，他長期致力傳統建築、文化資產修復產業，專精各領域加上多年行政管理歷練，透過其執行文化部文化資產局委託計畫，建立起職能基準，推動落實傳統修復工匠「訓、考、用」制度，具體達成喘官學研合作關係，包括建構文資修復產業生態系，體現「坐而言，不如起而行」。

邱上嘉展現的產學合作成果非凡，校方指出，其除對文資修復產業有深度貢獻，也提升國家文化軟實力，創新文化扎根教育，開啟國家技職專業人才培育新可能與願景。