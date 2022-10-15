快訊

林智堅案效應！學生論文抄襲且情節重大 台大建立機制追究指導教授

頭目力挺Kolas撼動花蓮藍營票倉？ 地方解讀沒這麼簡單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

產學之光！邱上嘉獲國家大獎 雲科大師生開心報喜

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林科技大學特聘教授邱上嘉獲教育部111年度「國家產學大師獎」。圖／校方提供
雲林科技大學特聘教授邱上嘉獲教育部111年度「國家產學大師獎」。圖／校方提供

國內知名建築設計學者、雲林科技大學特聘教授邱上嘉今獲教育部111年度「國家產學大師獎」，校方表示，邱教授從事文化資產修復人才培育，及產業生態復育產學合作，成果相當豐碩，獲獎實屬不易，全校師生與有榮焉。

邱上嘉創下國家產學大師獎開辦以來，首位「人文、設計、藝術」領域得獎者紀錄。他產學界經歷豐富，曾任雲林縣副縣長、嘉義市副市長及多所大學教授，專長建築設計、傳統建築與聚落研究、古蹟保存與維護、文化資產研究、電腦輔助設計等。

校方說，邱上嘉是先行者，更是實踐者，他長期致力傳統建築、文化資產修復產業，專精各領域加上多年行政管理歷練，透過其執行文化部文化資產局委託計畫，建立起職能基準，推動落實傳統修復工匠「訓、考、用」制度，具體達成喘官學研合作關係，包括建構文資修復產業生態系，體現「坐而言，不如起而行」。

邱上嘉展現的產學合作成果非凡，校方指出，其除對文資修復產業有深度貢獻，也提升國家文化軟實力，創新文化扎根教育，開啟國家技職專業人才培育新可能與願景。

文化資產 建築

延伸閱讀

雲科大設計菁英出爐 獲百萬獎學金將赴日攻讀千葉大學

治平高中與企業合作開半導體人才培育班 從高中扎根

教育部產學連結合作育才平台 媒合千家企業尋覓人才

嘉市府委外成果報告被控抄襲 設計師告包商竄改手繪圖

相關新聞

產學之光！邱上嘉獲國家大獎 雲科大師生開心報喜

國內知名建築設計學者、雲林科技大學特聘教授邱上嘉今獲教育部111年度「國家產學大師獎」，校方表示，邱教授從事文化資產修復...

中部最大戶外探索教育中心啟用 暨大成探索教育基地

「中區戶外探索教育中心」今天在暨南國際大學啟用，設置低、中、高空的探索教育設施，成為中部最大的山野、探索教育訓練場地，暨...

台南文學獎出現多位雙料得主 南一中包辦青少年散文組

第12屆台南文學獎今天頒獎典禮，今年產生多位跨越文類獲獎的雙料得主，分別為獲得台語現代詩首獎和古典詩佳作的謝宗翰、拿下台...

新北地理奧林匹亞競賽 14位高中生爭取代表出賽

第21屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，新北市高中成績在個人組及團體組部分共獲得2金、1銀、4銅。將有14位同學獲選國...

影／台南麻豆國小中央廚房啟用 午餐自辦率六都第一

台南麻豆國小中央廚房今天落成，由營養師設計菜單、把關，供應麻豆8所學校2500多名師生午餐。市長黃偉哲主持謝土，與各方代...

校園霸凌、電子煙入列10大教育議題 家長聯盟將邀3名北市長參選人對話

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天公布家長最切的十大教育議題，內容包含校園安全、學生教育、幼教品質等等，聯盟將於11月3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。