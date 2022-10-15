中信銀行董事長利明献勉中金院新生 善用產學合作資源

文／ 中信金融管理學院 提供

中信金融管理學院(下稱「中金院」)10月14日舉辦迎新活動，帶領新生前往產學合作夥伴—中國信託參訪，中金院董事長馮寄台和身兼中金院董事的中國信託銀行董事長利明献，也與其他學校董事一同歡迎學生到來，利明献董事長特別致詞勉勵學生，活動亦安排講座介紹中國信託，並邀請任職於中國信託的優秀校友，分享從學生到社會新鮮人的心境轉變，給予學弟妹未來四年最精華的學習建議。

中信金融管理學院新生至中國信託南港總部參加迎新活動，一起比出Ｃ的手勢象徵 加入CTBC大家庭。 圖／中信金融管理學院 提供
中信金融管理學院新生至中國信託南港總部參加迎新活動，一起比出Ｃ的手勢象徵 加入CTBC大家庭。 圖／中信金融管理學院 提供

「中國信託長期投入各項資源，致力幫助學生們將來能學以致用，讓中信金融管理學院成為最務實的商學院。」中國信託銀行董事長利明献致詞時，提及中國信託不斷創新發展，求才若渴，持續與中金院進行產學合作，除了獎助學金外，還有海外見習、微留學和暑期實習專案，以及幫助學生接軌職場的學分學程計畫，相信學生在產學攜手的專業規劃下，能夠成為金融業所需的人才；最後，他不忘提醒學生們關注國際時事、智慧金融與人文素養三個領域，並多多參與公益、關心弱勢成為內外兼備、有溫度的國際智慧金融家。

中金院迎新活動參訪中國信託金融園區，圖為新生在文薈館體驗錢的重量。 圖／中信金融管理學院 提供
中金院迎新活動參訪中國信託金融園區，圖為新生在文薈館體驗錢的重量。 圖／中信金融管理學院 提供

為了讓新生體驗金融家的日常，迎新活動也安排園區導覽和講座分享，四位任職於中國信託的校友與學弟妹分享求學密技。服務於洗錢防制部門的李家儀，建議學弟妹多參與不同的社團活動探索自我，不僅可增進軟實力，更有機會尋找到適合自己的職涯，另外多參與學校規劃的證照及英文輔導課程，按部就班取得證照，有助於提升職場競爭力；在徵信部門工作的李欣諭則強調學校採精緻教學，學生相對可獲得更多資源，把握參加各項競賽和校外活動的機會，努力提升自己的價值。

中金院校友孔薪雅進行分享講座，給予學弟妹大學四年的學習建議。 圖／中信金融管理學院 提供
中金院校友孔薪雅進行分享講座，給予學弟妹大學四年的學習建議。 圖／中信金融管理學院 提供

校長施光訓表示，中金院是中國信託教育公益的一環，以「公益為先，助弱扶優」為辦學宗旨，校方每年安排新生至中國信託總部參訪，讓大一新生搶先體驗金融圈的生活，提前認識職場，有利於新生及早勾勒未來的就業藍圖，從入學就開始為成為新一代國際智慧金融家做準備。

中信金融管理學院官方網站：www.ctbc.edu.tw

中信 職場 新鮮人 職涯

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