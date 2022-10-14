林口康橋與奧運選手母校羽球互助賽 以球會友多元交流

近年來，臺灣羽球選手在國際賽事屢屢締造佳績、表現亮眼，像是拿下奧運金牌的羽球雙打組合「麟洋配」，其中王齊麟就讀臺北市民權國小時，就是學校羽球隊的一員，他從學習過程中找到天賦與熱情，探索自身的優勢及價值。康橋國際學校林口校區期許學生都能適性發展，在瞬息萬變的世界中，定向出最適合自己的目標，於本月13日下午首度與民權國小進行羽球交流。

康橋國際學校林口校區13日與北市民權國小羽球隊進行交流互助賽。 圖／康橋 提供

康橋國際學校林口校區與民權國小羽球交流的開幕式，龍騰學校財團法人董事長李枝昌開場致詞表示，羽球逐漸受到台灣民眾的喜愛，而民權國小優異的羽球成績已維持二十年，能有這次的交流感到非常榮幸；中學部梁振道校長也強調，透過校際之間的交流與分享，學生不但能認識自我、擴展視野，更能相互了解、欣賞，並致贈民權國小校長宮文卿感謝狀。接著由民權國小黃教練帶領羽球隊帶來表演賽，從踏步伐、熱身，再到單雙打表演，王齊麟啟蒙教練陳嬥筌現場即時講解，其中規律且系統化的熱身更讓全場驚艷。活動場地的體育館內也安排小學部六年級學生，透過觀摩學習，激發他們對羽球的好奇心，以更宏觀的視野，探索屬於自己的未來。

林口康橋羽球隊與民權國小羽球隊進行跨齡雙打互助賽。 圖／康橋 提供

表演賽結束後，進入本活動的重頭戲，由林口康橋羽球隊與民權國小羽球隊進行混合雙打互助賽，每組為一名民權選手及一名康橋選手。其中林口康橋羽球隊由中學部及小學部隊員共同參與比賽，球場上處處可見互助賽激烈戰況與開懷的笑聲，而新課綱強調跨域學習，除了跨學科領域外，異齡學習其實也可說是跨域的一種，讓不同年級的孩子展開交流，豐富學習及成長的體驗。賽後兩校選手們互相致贈準備好的禮物，並相約下一次交流機會。

賽後兩校選手們互相致贈準備好的禮物，並相約下一次交流機會。 圖／康橋 提供

林口康橋以多元展能為核心，提供多樣豐富的課程與學習資源，鼓勵學生勇敢探索，幫助學生打開另一扇學習的窗口，因此本次活動向奧運金牌發源地臺北市民權國小羽球隊，學習卓越的羽球運動精神與技能，豐富學習內容與層次，激發學生對羽球運動的熱愛與投入，期許這些小運動健將們將都能追求卓越，成為正向積極、自信樂學的終身學習者。