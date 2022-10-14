新北地理奧林匹亞競賽 14位高中生爭取代表出賽
第21屆高中地理奧林匹亞競賽日前成績揭曉，新北市高中成績在個人組及團體組部分共獲得2金、1銀、4銅。將有14位同學獲選國手培訓的資格，有望代表台灣出賽。
康橋高中林郁珊、李知穎同學以「來去藏水—馬崗海女文化地圖」榮獲「實察繪圖組」金牌，學校近年積極發展「新店學」課程，安排國中小師生走讀新店瑠公圳遺跡、溪州部落、景美園區等，結合在地資源，鼓勵學生挖掘潛在議題深入研究，讓學生開啟跨領域的學習與對話，學習將理論應用在實務面。
榮獲個人組銀牌的板橋高中魏翊翔同學表示，從培訓與參賽過程中，除了見識到更廣泛的知識，新鮮的題目更是層出不窮，他認為在地理與英文學識外，臨機應變是激發想像力解決問題的重要能力，是個充滿趣意的學習體驗；另指導老師呂唯鈺與劉姿含表示，能帶領翊翔同學勇奪個人賽銀牌的殊榮，歸功於他的努力以及對地理的熱忱，由於是第一次指導，面對全英文試題，其實是不小的考驗。
樹林高中在團體組「實察繪圖組」獲得2銅，以「憶回清領鳥瞰新莊廟街」共同獲獎的鄭心瑜、楊凱婷及彭子薰同學表示，新莊位於大漢溪凹岸，透過這次實地考察街道、廟宇，在地圖上復刻清領時期新莊廟街興盛的模樣。
另以「從黑金運輸走向文化觀光的平溪支線」共同獲獎的侯宜蓁、范姜又琳及楊書涵同學表示，透過這項競賽，學會了統整與思辨的能力，與組員們共同努力整理與繪製呈現作品，也讓我們體會共學、共作的重要性。
教育局長張明文表示，此次競賽榮獲2金創新北市歷年來最好的成績。選手參加國際地理奧林匹亞決賽面臨不同的挑戰，除了全英文的試題外，選手更必須兼具學科能力、外語實力以及論述表現，難度極高。期許所有新北的同學們均能通過選訓營的培訓與考核，繼續為台灣及新北爭取好成績。
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