影／台南麻豆國小中央廚房啟用 午餐自辦率六都第一

台南麻豆國小中央廚房今天落成，由營養師設計菜單、把關，供應麻豆8所學校2500多名師生午餐。市長黃偉哲主持謝土，與各方代表同慶，期盼新建中央廚房供餐，維護食安也確保孩子吃得飽、吃得好、吃得健康。

教育局表示，近年市府致力推動午餐中央廚房化，透過校際合作以「經濟共享」概念整合午餐供應，減少人力負擔，提升午餐辦理效能，今年已有55所中央廚房供應149所學校，聯合供餐比率達73%，弱勢的免費還可以享有豐盛的午餐，全市國中小超過8萬4千師生受益，成效卓越。

教育局長鄭新輝表示，中央廚房是黃偉哲重要政策，台南市學校特性是百人以下偏鄉小校高達46%、其中50人以下更近五成；家長準備午餐非常麻煩，將小校集中由中央廚房烹調，減輕小校老師管理的負擔，孩童繳少許的經費就能夠得到很好的午餐營。

黃偉哲感謝教育部、市議會與各界支持；他表示，台南市營養午餐自辦率93.8%六都第一；營養午餐的重點是讓清寒學子都有得吃、吃的起、而不是在免費。建立中央廚房的好處，除了整合並提升地方中心學校跟周邊小校營養午餐的品質，也經由校際合作，減少學校午餐營運的人力負擔，提升辦理效能，讓孩子能夠用同樣、或是較低廉的價格，吃到兼顧營養健康與衛生安全的午餐。

鄭新輝指出，藉由中央廚房集中採購、烹調與配送是多贏的教育方案。台南市已爭取中央廚房改善經費逾5億元，專業營養師108至111年也累積增聘21人，整體午餐業務及營養教育推動成效，更獲得2022年食育力城市大調查「教育與文化」面項全國第一的殊榮。

麻豆國小校長王誌鴻表示，創校125年，師生跟家長都希望能夠自辦團膳，感謝市府向中央爭取還自籌大筆經費，提供2500師生均衡飲食守護師生健康。

麻豆國小原廚房使用已逾40年，市府補助1500萬與國教署補助2300萬，配合校舍拆除重建。目前廚工編制10人，1名專業營養師開立菜單。