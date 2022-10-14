校園霸凌、電子煙入列10大教育議題 家長聯盟將邀3名北市長參選人對話

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天公布家長最切的十大教育議題，內容包含校園安全、學生教育、幼教品質等等，聯盟將於11月3日晚間舉辦台北市長候選人教育政策暨議題座談會，邀請三名台北市長參選人陳時中、蔣萬安、黃珊珊親自與會參與座談，與家長對話。

聯盟指出，縣市長選舉即將到來，此次特別列出九項23題教育議題，透過Line對全台家長進行問卷調查。調查於10月3日至10月9日，共收到3810份有效問券，依據票選結果，家長最關心的是校園安全、其次為學生教育，再來是品格教育以及不適合教師處置。

全國家長會長聯盟理事長陳鐵虎表示，目前陳時中、黃珊珊都已確認當天會出席，蔣萬安則仍在聯繫確認中，預計也能參與。

家長關切十大教育議題如下：

聯盟指出，此次問卷反映，被認為最安全的中小學校園，卻成為毒品、新型菸品傳播場所，孩子可能遭受霸凌、性侵害、性騷擾的威脅。品格教育在校園未得到應有重視。108課綱匆促上路，因配套不足，反而成為學生的壓力負擔，以及如何激勵教師發揮熱情與專業，家長都相當關切。