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校園霸凌、電子煙入列10大教育議題 家長聯盟將邀3名北市長參選人對話

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天公布家長最切的十大教育議題，內容包含校園安全、學生教育、幼教品質等等。記者董俞佳／攝影
國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天公布家長最切的十大教育議題，內容包含校園安全、學生教育、幼教品質等等。記者董俞佳／攝影

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天公布家長最切的十大教育議題，內容包含校園安全、學生教育、幼教品質等等，聯盟將於11月3日晚間舉辦台北市長候選人教育政策暨議題座談會，邀請三名台北市長參選人陳時中蔣萬安黃珊珊親自與會參與座談，與家長對話。

聯盟指出，縣市長選舉即將到來，此次特別列出九項23題教育議題，透過Line對全台家長進行問卷調查。調查於10月3日至10月9日，共收到3810份有效問券，依據票選結果，家長最關心的是校園安全、其次為學生教育，再來是品格教育以及不適合教師處置。

全國家長會長聯盟理事長陳鐵虎表示，目前陳時中、黃珊珊都已確認當天會出席，蔣萬安則仍在聯繫確認中，預計也能參與。

家長關切十大教育議題如下：

1.如何減少校園霸凌及性平事件、防止毒品，電子煙進入校園。

2.如何推動品格教育

3.如何有效處理不適任教師、提升教師教學熱忱及增能？

4.如何面對108課綱協助學生適性揚才？

5.如何推動技職教育達成務實致用的目標？

6.如何擴編教育總預算並善用經費？

7.如何推動幼教公共化及調降幼教生師比？

8.如何依特教法規定，落實特推會法定任務及個別化教育計畫？

9.如何強化學校家長參與教育事務？

10.如何鼓勵企業推動友善家庭、學習家庭教育的文化？

聯盟指出，此次問卷反映，被認為最安全的中小學校園，卻成為毒品、新型菸品傳播場所，孩子可能遭受霸凌、性侵害、性騷擾的威脅。品格教育在校園未得到應有重視。108課綱匆促上路，因配套不足，反而成為學生的壓力負擔，以及如何激勵教師發揮熱情與專業，家長都相當關切。

台北市長 108課綱 幼教 2022大選 陳時中 蔣萬安 黃珊珊

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