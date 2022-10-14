快訊

士林馬籍女大生命案…檢警訂下周二解剖相驗 已安排家屬來台

教學文／解封衝日本花日幣 當地刷卡、台灣換匯有眉角

快下載！這些LINE免費貼圖「永久使用」 這2款有40種表情可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2022科學童萌會16日開跑 「光電小子GO好玩」首度亮相

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
2022科學童萌會將在本月16日上午9時45分起，於台南市兒童科學館展開。圖／台南市教育局提供
2022科學童萌會將在本月16日上午9時45分起，於台南市兒童科學館展開。圖／台南市教育局提供

2022科學童萌會將在本月16日上午9時45分起，於台南市兒童科學館展開，全新特展「光電小子GO好玩！」首度亮相，以操作體驗的展項，讓孩子認識生活中的光電科學，同時也配合特展開幕舉辦一系列科學闖關、舞台表演，盼孩子能從體驗中玩科學、學科學。

台南市教育局長鄭新輝指出，16日有精彩科學展演、魔術表演，還有科學闖關體驗活動「光電小子闖關去」，讓孩子透過不同攤位的互動闖關，將科學融入遊戲中，以玩樂的方式學習光學、電學、力學等科學知識，完成挑戰後獲得集章，滿8格後可兌換精美小禮，滿16格可參加抽獎。

南瀛天文館長何秋蓮說，除了方棟1樓的全新特展「光電小子GO好玩！」外，位在圓棟2、3樓結合物理與天文科學的「奔月歷險」特展也免費參觀。另外，有收費區域「親子科學遊戲區」益智動能互動設施和小朋友最愛的積木樂園，讓孩子在玩樂中學習科學，是親子一同出遊的好選擇。

市長黃偉哲表示，兒童科學館是台南重要兒童科學教育普及基地，展館不定期更換多元科學展覽，以多樣貌的展覽，吸引親子來館參觀、學習不同的科學知識，並經常舉辦多元的親子科學課程，深化在地的科普教育。此次特展「光電小子GO好玩！」特展與成功大學科學教育中心合作，以生活中常使用的電與光為主題發想，讓孩子認識光學、電學的知識，藉以了解能源在生活中扮演的重要角色。

親子 台南 南瀛天文館

延伸閱讀

台南爆狼師猥褻小學生長達2年 同事竟求情「他要退休了」

南市愛在重陽！ 「愛‧回家」關心長輩零距離

南市校園耐震再升級 特色校園成社區新景點

「龍」eye百分百「睛」彩新世界 企業助南市弱勢配眼鏡

相關新聞

教部急澄清：確診生應試英聽 改自行填報

一一二學年度高中第一次英聽測驗廿二日舉行，首度開放確診生應試。大考中心日前發函給各高中，要求學校協助確診生向居住所在地衛...

校園霸凌、電子煙入列10大教育議題 家長聯盟將邀3名北市長參選人對話

國教行動聯盟、全國家長會長聯盟今天公布家長最切的十大教育議題，內容包含校園安全、學生教育、幼教品質等等，聯盟將於11月3...

2022科學童萌會16日開跑 「光電小子GO好玩」首度亮相

2022科學童萌會將在本月16日上午9時45分起，於台南市兒童科學館展開，全新特展「光電小子GO好玩！」首度亮相，以操作...

英聽確診試務不合作運動奏效 教部急召基層開會澄清了

112學年度高中英聽測驗第一次英聽考試將於10月22日舉行，首度開放確診考生應試。不過，大考中心日前卻要求各高中協助確診...

世界大學排名公布 「這所大學」去年國內排20…今年上升第12

英國「泰晤士高等教育」公布2023年世界大學排名，台灣有43所大學入圍，國立台灣海洋大學入榜全球1001-1200區間；...

想專心唸書千萬「別在自己房間」！在外用功這道具絕不能少

許多學子用功唸書，為的就是希望能夠留下好成績，考上理想的學校。然而同樣花時間唸書，不同的方法效率也不一樣。近來日本媒體，就分析唸書場合的一個關鍵動作，更能提升自己的專注力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。