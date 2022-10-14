2022科學童萌會16日開跑 「光電小子GO好玩」首度亮相

2022科學童萌會將在本月16日上午9時45分起，於台南市兒童科學館展開，全新特展「光電小子GO好玩！」首度亮相，以操作體驗的展項，讓孩子認識生活中的光電科學，同時也配合特展開幕舉辦一系列科學闖關、舞台表演，盼孩子能從體驗中玩科學、學科學。

台南市教育局長鄭新輝指出，16日有精彩科學展演、魔術表演，還有科學闖關體驗活動「光電小子闖關去」，讓孩子透過不同攤位的互動闖關，將科學融入遊戲中，以玩樂的方式學習光學、電學、力學等科學知識，完成挑戰後獲得集章，滿8格後可兌換精美小禮，滿16格可參加抽獎。

南瀛天文館長何秋蓮說，除了方棟1樓的全新特展「光電小子GO好玩！」外，位在圓棟2、3樓結合物理與天文科學的「奔月歷險」特展也免費參觀。另外，有收費區域「親子科學遊戲區」益智動能互動設施和小朋友最愛的積木樂園，讓孩子在玩樂中學習科學，是親子一同出遊的好選擇。

市長黃偉哲表示，兒童科學館是台南重要兒童科學教育普及基地，展館不定期更換多元科學展覽，以多樣貌的展覽，吸引親子來館參觀、學習不同的科學知識，並經常舉辦多元的親子科學課程，深化在地的科普教育。此次特展「光電小子GO好玩！」特展與成功大學科學教育中心合作，以生活中常使用的電與光為主題發想，讓孩子認識光學、電學的知識，藉以了解能源在生活中扮演的重要角色。