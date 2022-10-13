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鼓勵跨海就讀澎科大 澎縣府112年起每人每年補助1萬

中央社／ 澎湖縣13日電

台灣不少本島學生跨海就讀澎湖科技大學，澎湖縣長賴峰偉決定自明年起補助澎科大專科部與大學部學生，每年1萬元助學金或交通圖書券，鼓勵學生到澎湖就學，減輕學生經濟負擔。

澎湖縣政府表示，澎湖科技大學校長黃有評與學生會代表，最近向賴峰偉、議長劉陳昭玲表達，澎科大全校約2500名學生，有近90%來自台灣本島，台灣學生來澎湖租屋、消費每人每年至少貢獻澎湖新台幣10萬元以上產值，總產值逾2億2500萬元，是澎湖重要的經濟來源，不少學生利用課餘打工，賺取交通費、生活費，若縣府能提供助學金或交通圖書券補助，可減輕學生經濟負擔，也可提高學生到澎湖就學意願。

澎湖縣政府今天宣布，明年起補助實際就讀澎科大五專部（專一至專五）、大學部（一年級至四年級）的學生，每人每年1萬元助學金或交通圖書券，照顧千里迢迢來澎湖就學的學生，並鼓勵澎科大學生留在澎湖工作、創業，為澎湖注入活水。

縣府強調，目前縣府已補助設籍澎湖連續滿3年或累計達5年以上並畢業於澎湖的高級中等學校或國民中學，且就讀大專院校者，可申請每年1萬元助學金或交通圖書券，此項補助維持不變。

縣府指出，因應少子化，各大專院所面臨龐大招生壓力，尤其台灣本島學生到澎湖就讀大學交通費昂貴、物價高，因此澎科大建議縣府參照金門縣政府補助就讀金門大學學生就學津貼及交通圖書券方式。

前縣長陳光復今天也明確表示，大學生每學期補助1萬元的助學金或交通圖書券，是他任內就推動的，原本澎湖子弟赴台就讀也都能受惠，但賴在上任後限縮刪除入籍澎科大學生和赴台就讀的澎湖子弟，可能因選情告急再度恢復並加碼，個人全力支持，兌現對助學金或交通圖書券的這項承諾。

澎湖縣 大學生

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