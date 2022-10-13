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嘉市圖書館數位化全面提升 市民享用智慧化服務

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市民使用智慧還書架。圖／嘉義市政府提供
嘉義市民使用智慧還書架。圖／嘉義市政府提供

嘉義市公共圖書館三館舍透過科技運用，線上預約閱覽室、自動借書機、智慧還書架等設備，圖書全面黏貼晶片，讓讀者自主借還書，減省排隊等候和縮短借閱時間，增加圖書館服務效能。

嘉義市文化局表示，嘉義市有世賢、黃賓、文化局等三處公共圖書館，共擁有41萬餘冊藏書，要將分屬不同館舍圖書透過智慧科技的導入與協助，提高讀者自主使用效能並縮短借閱時間等，是件大工程。2017年由世賢圖書館率先啟動，在每書末頁貼上無線射頻識別RFID晶片，透過出入口安全系統來感應館藏流通狀態，並設置自助借書機。2018年黃賓圖書館也加入智慧化作業。

文化局圖書館是三館舍中，藏書量最大、使用率最高的圖書館，去年獲教育部補助辦理RFID建置，市府今年編200萬元，購置3台自助式借書機、館員工作站、RFID安全門禁系統、智慧還書架等設備。今年9月全面完成「智慧型圖書館」建置。

文化局代理局長葉國樑表示，文化局圖書館是繼屏東圖書館後，引進全國公共圖書館第二座智慧還書架，打破以往讀者還書的經驗，大幅減少讀者還書的過程，現在只要輕鬆地將圖書放上智慧還書架，立即感應消磁並完成還書程序，還書訊息不僅會顯示於螢幕上。也在圖書未上架前也可讓讀者從書架快速取閱，增加書籍的流通率與曝光率，節省館員上架的時間，最多可還約200本書，是新增智慧圖書館設備中讓讀者最感神奇的特殊設備。

嘉義市圖書館今年2月初啟動普通閱覽室座位管理系統，6月開始三館通借通還服務，現設置完成自助借還書機和智慧還書架，透過讀者自主借還，大幅縮短服務流程；市民走入圖書館享受全面數位化升級的智慧服務，友善閱讀環境下，善用館藏資源，享受終身學習樂趣。

民眾操作視聽室借書機。圖／嘉義市政府提供
民眾操作視聽室借書機。圖／嘉義市政府提供

圖書館 文化局 嘉義

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