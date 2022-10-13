大學發表「不義遺址的人權與法制省思」遊戲式學習課程

國立高雄大學校長陳月端領軍團隊，結合108課綱、高中公民與社會科《人權保障篇》，發表遊戲式學習課程。此以「海軍白色恐怖事件」受難者之一毛扶正為故事背景，學生不只從中得到破關成就，並同理、省思人權法治重要性與轉型正義意涵。

這款《不義遺址的人權與法制省思》遊戲式學習課程，由高雄大學、監察院國家人權委員會、網路學習平台PaGamO共同開發完成，探究1949年爆發的海軍白色恐怖案，其中1名受難者毛扶正遭受誣陷、身陷囹圄經歷。

開發團隊主持人陳月端表示，高雄大學發揮大學價值、鏈結社會，這個遊戲式學習課程便是展現「SDGs（聯合國永續發展目標）」中的「指標16：和平與正義」，以及「指標17：建立多元夥伴關係，協力促進永續願景」。協同主持人有行政副校長吳宗芳、政治法律學系副教授邵惠玲、建築學系系主任陳怡兆。

陳月端說，團隊對情節設計、史實考證相當用心，以毛扶正為第1視角，進行包括左營軍港押解上岸、鳳山招待所刑求、綠島服刑等被羅織罪名與不人道對待過程，讓高中學子進一步思考其中的人權議題，學習同理受難史實、省思人權法治的重要性。

高大團隊日前線上視訊舉辦課程說明會，吸引全台高中職師生、國際特赦組織台灣分會參與。遊戲同步於PaGamO平台「高中職世界」上架公測至11月底，學子可登錄自主學習，完課者可獲學習證明，豐富學習歷程檔案，也呼應新課綱強調的素養教育。