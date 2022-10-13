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想專心唸書千萬「別在自己房間」！在外用功這道具絕不能少

聯合新聞網／ 綜合報導
比起自己房間，在有他人視線的地方唸書，更能集中精神。圖片來源／ingimage
比起自己房間，在有他人視線的地方唸書，更能集中精神。圖片來源／ingimage

許多學子用功唸書，為的就是希望能夠留下好成績，考上理想的學校。然而同樣花時間唸書，不同的方法效率也不一樣。近來日本媒體，就分析唸書場合的一個關鍵動作，更能提升自己的專注力。

根據日本媒體「DIAMOND Online」報導，如果想要提高用功的效率，那麼絕對不可以選在「自己的房間」作為唸書的地點。原因在於若想維持集中力，就必須選在會承受他人眼光的環境之下。因此比起封閉的房間，客廳、自習室或者咖啡店等有其他人在的地方，都是更好的選擇。

問題在於，在客廳或咖啡店等空間內，難免會碰到其他人活動時的嘈雜聲，讓人難以專心唸書。為了避免這種狀況發生，所以對準備要用功的人來說，務必隨時準備好耳塞，讓自己不至於被外在的聲音影響。

另外，有些人喜歡邊聽音樂邊唸書。然而聽音樂雖然能提振精神，不過最好在心情上已經進入用功模式後，就把音樂給關掉，否則樂聲很有可能會干擾到自己之外，有時想選曲也會打斷注意力。而且到了正式的考試場合，現場肯定不會播放任何音樂。因此耳機最好只在一開始時聽一下下，接著就該換回耳塞，專注在唸書上頭。

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