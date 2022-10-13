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私中退場未聞動靜 私校工會點名「五都」教育局太消極

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
少子女化衝擊讓不少學校面臨退場，全國私校工會理事長尤榮輝點名「五都（不含台南市）」教育局，直指五都對處理辦學不佳私中未聞動靜，應是把私中看作是「化外之地」的心態在作祟。本報資料照片
少子女化衝擊讓不少學校面臨退場，全國私校工會理事長尤榮輝點名「五都（不含台南市）」教育局，直指五都對處理辦學不佳私中未聞動靜，應是把私中看作是「化外之地」的心態在作祟。本報資料照片

教育部今年10月初召開第五次私校退場審議會，但會中仍圍繞在大專校院，未見少子化衝擊最劇烈的「私立高中職」被列入審議名單。教育部長潘文忠昨表示，國教署主管的私立高中職相關名單，預計10月下旬將提報退審會審議。全國私校工會則點名「五都（不含台南市）」教育局，直指五都對處理辦學不佳私中未聞動靜，應是把私中看作是「化外之地」的心態在作祟。

教育部已召開五場私立高級中等以上學校退場審議會，共認定七所私立大專校院為專輔學校，包含高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院。不過名單仍未見私立高中職。

潘文忠昨也首度透露，據他了解，國教署已經整理好相關名單，並召開工作小組會議，將可能服膺指標的學校列冊，預計10月下旬就會提報退審會審議。

不過台北市、新北市、桃園市、台中市，以及高雄市（不含原高雄縣轄區）的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府召開退場審議會審議；國教署則負責處理非直轄市的縣市私立高中職，以及台南市及原高雄縣內的私立高中職，但審議會日程仍未定。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中合理估計應有50所面臨退場。教育部及國教署積極清查辦學不佳私校，台北市、新北市、桃園市、台中市，以及高雄市教育局進度應有所表示。

尤榮輝說，一直以來，五都教育局對轄管私中的監理似乎過於鬆散，對於私校違規或違法，勸導多於懲罰，對於教師權益受損，也不像教育部積極處理。

他舉例，台中市政府教育局延宕教師申訴案、申評會委員專業度不足、縱容包庇某私中違法扣減教師研究費；桃園市政府教育局不能依教育部原則對違法扣薪私中連續罰，致私中得有恃無恐違法扣薪。種種情事都讓人感覺到直轄市政府「重公校輕私校」，把私校事務看作是額外負擔，行政作為往往得過且過、敷衍行事。

尤榮輝說，私校退場條例今年5月11日公告實施，至今五都對處理辦學不佳私中未聞動靜，應該就是把私中看作是「化外之地」的心態在作祟。

教育部 國教署

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