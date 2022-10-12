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退審會處理大專專輔告段落 潘文忠：10月下旬處理私中

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪，談及退審會如何審議私立高中職。記者趙宥寧／攝影
教育部長潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪，談及退審會如何審議私立高中職。記者趙宥寧／攝影

教育部今年10月初召開第五次私校退場審議會，但會中仍圍繞在大專校院，未見少子化衝擊最劇烈的「私立高中職」被列入審議名單。教育部長潘文忠今天表示，國教署已依退場條例指標，彙整好私立高中職相關名單，並召開工作小組會議，預計10月下旬將提報退審會審議。

教育部已召開五場私立高級中等以上學校退場審議會，共認定七所私立大專校院為專輔學校，包含高苑科技大學、大同技術學院、台灣首府大學、明道大學、中州科技大學、環球科技大學、和春技術學院。不過名單仍未見私立高中職，教育團體表示，私立高中職才是少子化的重災區，教育部國教署應盡速盤點審議，避免學生「踩地雷」。

立法院教育及文化委員會上周邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。立委萬美玲追問，目前教育部僅針對大專校院再研議，還沒掌握到私立高中職有哪間學校達預警或專輔學校標準，究竟有多少學校可能被列入專輔。

國教署長彭富源答詢，目前都有在掌握中還有一些程序，數字涉及嚴謹認定，是歷年搜集的資料，「給我們核對後再做報告，應該會超過20所」。

潘文忠今天在部務會報前接受媒體聯訪，談及退審會如何審議私立高中職。他表示，不管是私立高中職或是大專校院，都會依退場條例第六條，來檢視相關指標，比如財務惡化、合格教師比例是否低於標準，又或是嚴重違反相關教育法規等條款。

潘文忠說，據他了解，國教署已經整理好相關名單，並召開工作小組會議，將可能服膺指標的學校列冊，預計10月下旬就會提報退審會審議。

教育部 潘文忠 國教署

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