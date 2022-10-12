防疫新制明起上路 境外生入境措施挨批「慷學校之慨」

明日（10/13）起邊境檢疫放寬，零時入境者可免出居家檢疫改行0+7自主防疫措施。根據教育部日前統計，至明年一月還有約5000至6000名境外生入境，但有大學表示，境外生入境措施如同「慷學校之慨」，學校還是要掌握學生入境後行蹤，且明起不再限從桃園機場入境，但學生不在桃機入境就要由學校安排接送事宜，若學生失聯、違反自主防疫等規定，學校恐被扣減境外招生名額。

配合明起邊境檢疫放寬，境外生入境也鬆綁，學生備妥相關文件即可從各大機場、港口入境並改行0+7自主防疫措施，七天自主防疫期只要無症狀並持有兩日內快篩陰性證明，就可到校上課。

教育部高教司科長陳浩日前表示，教育部預計至明年一月還有約5000至6000名境外生入境，其中以非學位生居多，約逾4000人。今年學位生多已入境、約1.3萬人，另外也有7000多名非學位生。

此外，明天起原本設立於桃園機場的桃機小組將改為服務諮詢、緊急聯絡櫃檯，不再進入管制區接學生，改由學生自行出關並和學校保持聯繫。但一名公立大學高層表示，教育部政策看似開放但在細節處理上對學校而言差別不大，甚至可能更慘，老是「慷學校之慨」。

聯合報九月時報導，伴隨大專校院開學境外生大批入境，教育部要求大學需掌握學生行蹤、即時回報，導致不少國際處人員須日夜輪班。該名教授指出，學生入境後學校仍必須掌握學生動態，若發生突發狀況學校未及時處理，將會被列入重大缺失議處，又會被列為扣減境外招生名額的參考依據。

該名教授談到，麻煩之處在於明起將開放各機場入境，若學生不在桃機入境，學校必須安排協助接送事宜、派專人保持連繫。教育部桃機小組從過去的協助身份，變成檢查學校有無落實追蹤的單位，做不好就語帶威脅要以重大缺失議處。

另一名私立大學教授也表示，教育部不再負責進入管制區接學生，但若學生碰上入境、購買SIM卡等困難，變成要由學校遠端協助，雖是說邊境放鬆，但仍是將部份工作量轉移給學校。