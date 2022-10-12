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校園防疫新制明上路 新北各校快篩已補滿至100%

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市校園配合中央防疫措施辦理，並全力支持校園防疫物資整備，已於開學時讓各校（園）依師生總人數，儲備快篩試劑數量達100%。圖／新北教育局提供
新北市校園配合中央防疫措施辦理，並全力支持校園防疫物資整備，已於開學時讓各校（園）依師生總人數，儲備快篩試劑數量達100%。圖／新北教育局提供

教育部宣布10月13日起調整校園防疫措施，原規定自主防疫期間以不到校為原則，調整後自主防疫期間有症狀者仍不到校，無症狀且2日內快篩陰性可到校，且新北教育局已將各校快篩試劑儲備量達100%，以供師生使用。

新北教育局表示，校園防疫措施新規明上路，自主防疫期間無症狀且2日內快篩陰性即可到校。新北市校園配合中央防疫措施辦理，並全力支持校園防疫物資整備，已於開學時讓各校（園）依師生總人數，儲備快篩試劑數量達100%，學校及幼兒園發生確診或陽性個案，即可迅速發放給相關師生使用。

教育局指出，若校園快篩試劑存量低於總人數50%，可向新北市各區務中心學校或區中心幼兒園提出申請，將依全校（園）師生總人數補足至100％，確保各校（園）快篩試劑儲備量充足無虞。另外，各校仍持續鼓勵疫苗施打，並落實新北校園防疫三原則，即生病不上學、不舒服快篩、快篩陽通報。

新北教育局已將各校快篩試劑儲備量達100%，以供師生使用。圖／新北教育局提供
新北教育局已將各校快篩試劑儲備量達100%，以供師生使用。圖／新北教育局提供
教育部宣布10月13日起調整校園防疫措施，原規定自主防疫期間以不到校為原則，調整後自主防疫期間有症狀者仍不到校，無症狀且2日內快篩陰性可到校。圖／新北教育局提供
教育部宣布10月13日起調整校園防疫措施，原規定自主防疫期間以不到校為原則，調整後自主防疫期間有症狀者仍不到校，無症狀且2日內快篩陰性可到校。圖／新北教育局提供

快篩試劑 自主防疫 教育部 新北

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