校園防疫新制明上路 新北各校快篩已補滿至100%

教育部宣布10月13日起調整校園防疫措施，原規定自主防疫期間以不到校為原則，調整後自主防疫期間有症狀者仍不到校，無症狀且2日內快篩陰性可到校，且新北教育局已將各校快篩試劑儲備量達100%，以供師生使用。

新北教育局表示，校園防疫措施新規明上路，自主防疫期間無症狀且2日內快篩陰性即可到校。新北市校園配合中央防疫措施辦理，並全力支持校園防疫物資整備，已於開學時讓各校（園）依師生總人數，儲備快篩試劑數量達100%，學校及幼兒園發生確診或陽性個案，即可迅速發放給相關師生使用。