安平古堡要改名「熱蘭遮堡」引爭議 文化部：俗稱並不會改變

文化部文資局最近舉辦古蹟審議委員會，決定將台南安平古堡內的兩處國定古蹟合併、並更名為「熱蘭遮堡」，消息傳出，引發各界不同的看法，有的人認為「安平古堡用的好好的為何要改？」也有人認為正名也沒什麼問題，討論相當多，文化部與台南市文化資產管理處今天都表示，「安平古堡」本來就不是古蹟的名字，只是俗稱，未來要更改的只是古蹟的名字，對於大家的俗稱不會有變化。

本報獨家報導文資局最近審議，決定在熱蘭遮堡建堡400周年前夕，將相關的古蹟做一番整理，原本有兩處國定古蹟「臺灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」，整合並修改名稱為「熱蘭遮堡遺構」，而對於之後安平古堡的名稱是否要更動，台南市文化局局長葉澤山表示，會根據文資局的審議結果做相關的更動，但改名牽涉廣泛，可能會先從市府景點介紹折頁等改起。

安平古堡更名今天引發很多討論，不只文化界的人關切，在地人也有很多討論，特別是安平區的民眾認為安平古堡名稱使用多年，「吃飽太閒嗎，沒事幹麻改名」。

文資處表示，大家所熟知的「安平古堡」並非古蹟正式名稱，文化部的審議結果只是將原古蹟名稱用語中的「熱蘭遮城」修正為「熱蘭遮堡」，並沒有說要將大家習以為常的「安平古堡」稱呼改為「熱蘭遮堡」。

文資處指出，1624年荷蘭人於安平大員興建根據地時，將其命名為Fort Zeelandia，明清時則有安平鎮城、台灣城等稱呼，至日治時期則稱呼熱蘭遮城址、安平城址等；直至國民政府來台，將原先濱田彌兵衛的紀念碑抹去、改刻「安平古堡」，後來國人即習以安平古堡稱呼，地方民間則多以王城稱之。

文化局表示，有形文化資產的法定正式名稱跟景點名稱是完全不一樣的概念。比方說「億載金城」其實是「國定古蹟二鯤鯓礮臺」、「山上花園水道博物館」其實是「國定古蹟原山上水道」、正在修復中的「321巷藝術聚落」其實是「市定古蹟原日軍步兵第二聯隊官舍群」，這些名字中有些是很久之前就為人所知的，有些則是修復活化後為讓大家知道它的新角色而取名的。原本大家熟悉的稱呼，並不會因為它正式名稱的調整而有所變化。

「熱蘭遮堡」於國定古蹟名稱的遞嬗調整，其實只是反映出考古史料日趨完善的結果，此次法定名稱修正也只是回應當代對1624年荷蘭東印度公司最初興築建物歷史、功能與形制的發現。後續市府配合中央審議結果，僅修正涉及「國定古蹟正式名稱」的部分，但與「安平古堡」景點相關的稱呼，都沒有調整的必要，請國人及市民放心。

文化部也表示，目前的景點「安平古堡」原就不是古蹟登錄名稱，而且也具時代演進及地域發展意義，不會受古蹟名稱更改影響，就像大家熟知的另一處景點億載金城，國定古蹟登錄名稱為原二鯤鯓砲台一樣。