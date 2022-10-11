以筆喚公民！寫手在台南 探究公共議題及日常文化

台南社大公民寫作社獨立出版的TO DO《土道》公民文學雜誌已滿12年，開創城市公民寫作新風氣，由在地公民寫手，出錢出力，共同出版，今天發表第13期新刊。他們實踐公民寫作精神，深入社區，探究公共議題及日常文化，以筆喚公民，也受到公民社群的支持與重視。

公民寫作社老師吳茂成表示，TO DO《土道》13期新刊主題是「長住在地」，10月17日是台灣文化協會創立101年，也是台灣文學館館慶，今天在此舉辦發表會，意義深遠。每一代人都有盼望的事，10多年這些公民寫手，用文字記錄在地的故事、生活，也有反省與批判，希望這塊鄉土未來會更好。

台南社大主任林冠州表示，台南將建城4百年，一系列的活動中，許多過去的名人、故事都會再被提起，但台南人的一些日常，從餐桌、市場到夜市，可能在文學裡不會被提到，公民寫作社培養寫手，透過文字紀錄這些巷弄的故事，當幾十年後，可能成為重要文獻，補足主流中不足的部分。

台灣文學館長林巾力表示，看了，TO DO《土道》13期，覺得是本很棒的期刊，從中看到公民寫手對生活細膩的觀察，以及公民寫作的力量，而這股力量正為下一個百年做累積。

第13期TO DO《土道》公民文學雜誌主題為「長住在地」，從《在地書寫的當代記疫》到《文化守護，百年追求》，以及《公民文學十週年展反思》，帶領讀者共同省思，一場大疫雖然一度將人隔離，但也在這場瘟疫中，重新定義生活的日常，從日常生活中，以文化學習、公民寫作的探究，重新找回生命的意義，又回溯台灣文化百年來的願景追求，這裡面有「疫情下新生活」、疫情中照顧母親、父親的兒女心路歷程，更有同學寫給親友的「百年情書」，在大疫之年，字字讀來，令人感同身受。

過程中學員參訪台文館及台史館「文協百年展」，實踐台灣文化前輩精神，並重回元和宮廟口，邀請青年文學家朱宥勳共話「文協百年的文學感」。

台南社大表示，本期主題採訪人物《文化守護》張家豪，他在南山公墓發現全真教來台開祖師袁公明墳塋，確定全真教傳來台167年。