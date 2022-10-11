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曉明女中管樂隊遭阿伯揶揄「看人家多棒！」 學生當場委屈落淚

聯合新聞網／ 綜合報導
111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，吸引民眾高舉手機搶拍。 中央社
111年國慶大會10日在總統府前廣場舉行，邀請有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部來台演出，吸引民眾高舉手機搶拍。 中央社

今年國慶大會除了北一女中樂儀旗隊、台中曉明女中管樂隊，還邀來有「橘色惡魔」之稱的日本京都橘高校吹奏部現場表演，三校也於國慶前夕在自由廣場進行交流表演，不過一位音樂教師卻在現場目睹有民眾看完橘色惡魔的演出後，當著曉明女中學生的面酸言酸語，「看看人家吹得這麼棒！」逼得一位女同學忍不住淚灑當場。

一名音樂教師於其臉書粉專「大手牽小手玩音樂」發文分享，他9日到自由廣場欣賞曉明女中、北一女中與京都橘高校的交流表演，當時他後方站著許多曉明女中的學生特地來幫學姊們加油，豈料一旁有位阿伯卻將曉明女中與橘高校比較，出言嘲諷「看看人家吹得這麼棒！」其中一位學生聞言客氣回應，「我們路線不一樣啦」，阿伯卻仍不依不撓地說，「妳們應該是沒辦法像他們齁」。

音樂教師見狀出聲替學生說話，「本來就不一樣，是要怎麼比啦？我們的小孩也很棒啊，他們為了這個表演一定花很多時間練習。」他也留意到，在曉明女中的管樂隊表演結束後，身後的一位女學生哭了起來，另一位學生也委屈說道，「橘高校的學生每天3點就放學了，但曉明的學生每天不但上課到5點，還有課後補習要去。」

音樂教師認為，橘高校配有6把蘇莎號，8隻小號，加上選曲偏好動感的風格，相較於樂器編制人數不足的北一女和曉明女中，自然會顯得更加氣勢滂薄。他不禁感嘆，一直以來曉明女中學生應該聽到不少被比較的言語，但就是表演路線不同而已。

在國慶演出的曉明女中管樂團表演。記者邱德祥／攝影
在國慶演出的曉明女中管樂團表演。記者邱德祥／攝影

大批網友看完文章後紛紛為曉明女中打氣，「這些孩子都很棒，都在最璀璨的青春做自己熱愛的事」、「曉明的孩子們要上這個場，必須拿出非比尋常的勇氣，大家應該都能理解這個不容易」、「人數，練習時間，金費，學校家長支持度都不一樣，如果能練出一樣的程度，那才是有問題」、「能在國慶被選上就不簡單了」。

還有曉明女中的學生家長解釋道，曉明這群學生大多是國二生，平均年齡14-15歲，除了少數幾人在國中之前有學過管樂，其餘都是去年8月分才開始碰樂器的初學者，加上曉明高強度的課業壓力，她們只能利用早自習和假日抽空練習，能做到這樣已經很不容易。

不過也有網友盼望透過這次機會反思台灣的教育環境，「台灣的同學每天都在上數學課，根本對上課除外的技能沒投入大量時間在演練，這就是不重視後的結果」、「在看過兩國的表演後，確實覺得台灣高中生的表演曲風可以再多增添一些元素」、「8年前在日本留學時，在金澤就看過對方小學生、國中生的爵士樂團演出，但台灣爵士樂的底層素養還沒到那麼深」。

國慶 高中生 北一女

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