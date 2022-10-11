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教學訪問教師計畫媒合百所學校交流 翻轉偏鄉教育

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
110學年度擔任教學訪問教師的台中市東山高中國中部教師章丁尹，則是將國語文、閱讀領域專長帶進台中市和平國中，協助和平國中發展原民教育。圖／教育部提供
110學年度擔任教學訪問教師的台中市東山高中國中部教師章丁尹，則是將國語文、閱讀領域專長帶進台中市和平國中，協助和平國中發展原民教育。圖／教育部提供

教育部國教署推動「教學訪問教師計畫」，鼓勵一般地區公立國中小教師，前往偏遠地區公立國中小教學訪問，提升偏鄉教師專業知能。國教署表示，「教學訪問教師計畫」已邁入第7年，截至今年共媒合198間受訪學校及166位教學訪問教師參與，創造更多機會翻轉偏鄉教育

台北市河堤國小教師陳思羽110學年度前往彰化縣潮洋國小進行教學訪問，潮洋國小校長表示，學校致力推動雙語教育，教學訪問教師到訪對學校來說就像一座橋梁，強化學校各領域課程及行政端與雙語教學的連結，從課堂用語切入，如起立、敬禮、坐下等，再延伸到如數學科常用的幾何圖形及其他生活化運用，讓英語不再像是難以征服的魔王，而是能深化學習的幫手。

潮洋國小合作教師也說，思羽老師針對雙語教育為學校老師們提出許多觀點，如「本土語若為在地化，並讓孩子向內連結的語言，那麼英語就是國際化，讓孩子向外拓展的媒介、工具，是一個嶄新的可能」，讓學校合作老師們不再擔心改變，以此突破雙語教學難關。

同於110學年度擔任教學訪問教師的台中市東山高中國中部教師章丁尹，則是將國語文、閱讀領域專長帶進台中市和平國中。

和平國中校長表示，學校特色課程是以原民教育為軸心，除了一般語文領域課程，另規畫原住民文學等相關課程。在教學訪問期間，章丁尹以自身語文教學專長，協助學校編製原住民文學教材講義，深化原民教育，並以閱讀領域專長與學校合作教師們，整理學校圖書空間，形塑校園閱讀氛圍，有效提升學生閱讀及文字表達能力。

國教署表示，「教學訪問」除了提供偏鄉學校教育創新機會，同時也提供一般地區學校優秀教師拓展個人視野，未來將持續推動計畫，創造城鄉教師互惠互利的局面。

偏鄉教育 國教署 雙語教育

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