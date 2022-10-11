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教部本土語教學人員平台增媒合功能 供校覓師資

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
中小學必修本土語缺師資、缺教材，國、高中尤其是重災區。示意圖。圖／教育部提供
中小學必修本土語缺師資、缺教材，國、高中尤其是重災區。示意圖。圖／教育部提供

本土語納為中小學必修課程，教育部「本土語文／台灣手語／新住民語教育資料庫」已於今年5月改版後正式上線使用，並開放高中學校的本土語相關教學人員媒合平台功能。教育部今天說，為擴大服務範圍及媒合能量，邀請教學人員註冊使用。

國教署表示，這次改版新增媒合平台功能，提供高中學校可登入網站後，在這個平台介面登錄職缺，可更進一步利用語言別、地區等條件篩選求職的單位查詢師資。

另外，擁有高中以下學校本土語文／台灣手語教學支援工作人員證明及合格語言能力認證（閩南語、客語為中高級，原住民族語為高級）的教學人員，可註冊個人帳號，在該平台直接觀看各校所開放的職缺，以利使用者了解相關師資資訊。

國教署表示，「本土語文/台灣手語/新住民語教育資料庫」的媒合平台為新增功能，新功能將提供高中可主動洽覓所需師資的管道。

本土語 手語 教育部

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