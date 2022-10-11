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獨／文化部決議！台南安平古堡以後要改叫這名字

獨／文化部決議！台南安平古堡以後要改叫這名字

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
文化部文資局最近經審議將安平古堡的國定古蹟更名為「熱蘭遮堡」，而古蹟的部分並非左側的高塔而是右側的古牆。圖／台南市觀旅局提供
文化部文資局最近經審議將安平古堡的國定古蹟更名為「熱蘭遮堡」，而古蹟的部分並非左側的高塔而是右側的古牆。圖／台南市觀旅局提供

台南市著名的觀光景點「安平古堡」要改名字了！文化部文資局最近經過審議，決定將安平古堡內兩處國定古蹟合併為一處，並更名為「熱蘭遮堡」，台南市文化局局長葉澤山表示，更名牽涉相當廣泛，工程浩大，可能包括教科書等都要改，未來會依照文資局的更名，逐漸更改，可能先從市府的觀光宣傳折頁、指示牌等先改起。

荷蘭人興建的熱蘭遮堡是台灣第一座西式要塞建築，到2024年滿400年，成大建築系名譽教授傅朝卿公開呼籲，希望能在400周年之際，改正過去認知的錯誤，不要再把紅白色尖尖的現代建築高塔視為古蹟，「真正的古蹟是在旁邊的古城牆」，但包括郵票上、高鐵站前、台南市古蹟旅遊券上的影像，呈現的都是尖塔，完全錯誤；對此，葉澤山則表示，由於尖塔已有高知名度，要改變大家的印像有點困難，未來會結合尖塔與老牆，營造真正的古蹟形象。

文資局最近經過古蹟審議委員會，決定將安平古堡內兩處國定古蹟包括「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」，合併為一處，並更名為熱蘭遮堡，尚未正式公告；台南市文化資產管理處表示，兩處古蹟分別在1983及2004年設立，但近年又有新的研究與考古挖掘，確認兩處古蹟都是屬於荷人興建的熱蘭遮堡，在建堡400周年前夕，文資局因此主導更名。

負責調查熱蘭遮堡的成大建築系副教授黃恩宇表示，這次列入的總計有10段舊城，重新加以測繪定位，其中新增的部分是去年因為民宅開挖而意外出土的熱蘭遮堡外城東北角的稜堡，興建於1660年，也是古堡多處尖型稜堡中首次出土的，在考古上有重大的意義，由於目前成大考古團隊仍在持續挖掘中，未來1到2年內，除了10段舊城外，應該還會再增加。

文資處表示，荷人當初興建該堡稱為「Fort Zeelandia」，因為位在台南安平，長久以來稱為安平古堡，而研究荷治時期文獻的江樹生翻譯相關文件，完成「熱蘭遮城日誌」記錄荷治時間重要歷史，但「城」會誤以為是城市，事實上只是要塞堡壘，才會更名為熱蘭遮堡。

台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。圖／台南市文資處提供
台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。圖／台南市文資處提供
台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。圖／台南市文資處提供
台南安平古堡東北側最近出土400年前熱蘭遮城東北稜堡，兩道厚牆夾成一尖形的城堡，相當明顯，為考古近年重大發現。圖／台南市文資處提供

國定古蹟 台南 荷蘭 文化資產 考古

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