國高中本土語明年全面開課 基層憂師資淪「挖東牆補西牆」

中小學生這學年開始必修本土語，但師資不足，幾乎是靠教學支援人員在苦撐，明年除了國一、二全面上路，另還有117所高中因今年高一空不出彈性課，明年高一、二也將全面開課，師資需求將更具挑戰。也有基層憂，儘管學校有推派現職教師去受訓考本土語認證，未來該名教師若跑去教本土語，既有課務也需找人來接手，淪為「挖東牆補西牆」。

中小學教學現場缺本土語教師，也連動大學職前師培因合格的實習輔導教師人數太少，找不到符合資格的實習輔導教師，教育部日前修法放寬協同輔導機制，讓實習輔導員可協同實習輔導教師，共同協助師培生完成教育實習，替本土語專任師培解套。

現行本土語師資來源包含專任教師、取得語言中高級認證的現職教師，以及普遍未具教師證的教學支援人員。截至今年九月，教學支援人員共有5442人；現職教師部分，又以國小8077人最多，國中1954人次之，高中997人最少。但儘管現職教師有考取語言認證，也不見得有意願、有空檔能教。

教育部近來參考今年國高中生選課資料，提早預估明年師資需求，又以國二閩南語511人需求最大、族語139人需求次之；高中則以閩南語146人需求最大、客語39人次之。但該數據是以每人授課12節來計算，若再計入國一需求，缺口恐怕更大。

「今年僅是初試啼聲，明年才是挑戰」有國中教務主任坦言，現職教師考取本土語認證，該名教師既有課務也要找人承接，又因沒有員額可增聘代理教師，只能找兼任、代課教師幫忙，根本是「挖東牆補西牆」。

教育部也在師培大學培育本土語專任師資，現行師培生需在實習輔導教師帶領下完成教育實習，但因找不到符合資格的實習輔導教師，教育部近日修正「師資培育之大學及教育實習機構辦理教育實習辦法」，修法放寬新設「實習輔導員」，讓實習輔導員可協同輔導教師，共同協助師培生完成教育實習，替本土語師培找解方。

全教總理事長侯俊良說，課審會去年已多次提醒師資不足將讓本土語政策窒礙難行，若因缺人才放寬標準，必須留意是否影響教師專業能力，不要犧牲學生受教權與師資品質。

教育部表示，教學實習輔導員是協同實習輔導教師，輔導師培生完成教育實習，由教學實習輔導員輔導學科專業的教學輔導、實習輔導教師輔導教育專業，強化實習內涵。

教育部也說，為鼓勵現職教師通過語言能力認證測驗，請各地方政府要求仍有師資需求的轄屬學校，依語別薦派現職教師參與認證研習，以及閩東語及台灣手語培訓研習，協助各校現有教師取得語言能力認證，及早完成本土語文及台灣手語師資儲備，達校校有師資目標，提高排課彈性。