葉丙成遭假帳號攻擊抹黑性騷女學生 怒「影響到我的孩子」明天報案

台大電機系教授葉丙成在臉書表示，從9月29日開始，一直有臉書假帳號、IG假帳號來他的社群平台留抹黑毀謗名譽的留言，「我非常不齒。沒想到現在還在繼續」，周二上班日他就報案。

葉丙成並將抹黑留言逐一截圖。不實內容包括「請您公開跟性騷擾過的女學生道歉」、「狼師性騷擾女學生的事情請公開道歉」、「幾歲有老婆了，還性騷擾女學生」等字眼。

他表示，他已經請教過犯罪防制的從業人員，對方說之前跟電信警察報案的案子，都有從IP抓到人，各判四個月，易科罰金12萬。「我們會在下周二會向電信警察報案查IP」。

葉丙成說，這種匿名抹黑的文化，非常糟糕。「這種抹黑言論，是想逼我鎖留言功能，減少大家跟我的互動，進而減少我文章的觸及率」。也請各位幫忙，未來看到這種假帳號留言的言論，就幫忙檢舉。

「不過沒關係，我們會報警處理」。葉丙成表示，過去的案子都有抓到，這次應該也不例外。留越多言，證據越多，越容易抓得到。一罪一罰，每次留言加上去，很有的罰。

葉丙成表示，「我最氣的是，竟然我孩子得看到這種抹黑自己爸爸的言論？不喜歡我是一回事，但有沒有想過這樣的抹黑會如何影響到別人的孩子？下周二，上班就報案」。