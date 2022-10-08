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高雄悅讀旅遊偏鄉小校秋季成果展 延長至10月底

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市美濃區Talk塾學會連3年執行「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫，提升客庄兒童軟實力。圖／Talk塾學會提供
高雄市美濃區Talk塾學會連3年執行「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫，提升客庄兒童軟實力。圖／Talk塾學會提供

高雄市美濃區Talk塾學會連3年執行「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫，引領客庄兒童親近家鄉之美，提升藝文表達競爭力。原訂9月底要下檔的秋季成果展，延至10月31日閉展，要讓藝文種子撒得更深更廣。

美濃Talk塾學會表示，正逢光輝10月國慶連假，福安國小校長莊宗霖建議延長展覽，讓返鄉遊子也能共襄盛舉。龍山國小校長陳永宏觀察，客庄孩子普遍生性較內向，提振學童藝文表達能力，是近年小校努力目標，也逐步看到成果。

福安國小推出「故事箱」立體劇場創作，呈現天馬行空的冒險幻想。2年級學童鍾綵綾撰寫一篇故事，主角她發明時光機，想穿越時空回到石器時代與恐龍相伴，相當引人入勝。龍山國小5年級學童劉子妍在「地景勘察」課題，發表對彭城堂夥房的觀察，也述說水圳陪伴成長的兒時記憶。

Talk塾學會總幹事張倩說，提升學童文化素養無法一蹴可及，引導客庄孩子細膩觀察生長環境，用心體驗家鄉文化之美，這些正是偏鄉孩子的優勢，也能激發源源不絕的創作靈感。

「悅讀旅遊偏鄉小校」計畫成果展，為防疫增添療癒心靈正能量，有興趣民眾可把握延展機會，到高市圖美濃分館2樓參觀。

偏鄉 美濃

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