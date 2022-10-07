名家教你五招 召喚寫作力

聯合盃作文大賽本月22日登場，由於比賽題目當場公布，構思加寫作限時1小時，常見考生翻開題目後陷入沉思，苦候「靈感」降臨。聯合報寫作教室講師范凱婷為考生梳理五招作家常用「靈感召喚術」，有效提升寫作力。

第一招 戴上好奇心眼鏡

旅日作家張維中點出旅行時因好奇陌生的風景與人事，自然留心觀察，因而看見許多素材。好奇心是發掘靈感的重要心態，上學途中遇到許多陌生人，不妨想想這個人為什麼這麼早出現？他要去哪裡？無須正解，而是記憶畫面，遇到了適合主題自然成為最好用的靈感。

第二招 大腦思維運動

兒少作家周姚萍建議針對主題展開放射思考與反向思考，例如：下雨天，放射思考包括雨天的街道景色，雨中人們四散躲雨，大雨造成的不便；反向思考用「雖然⋯⋯但是」的句子發想，找出主題帶來的反思。

第三招 廣泛閱讀＋換位提問

師大國文系教授祁立峰提醒，關於經典閱讀，應當讀出經典中的情境與生命波折；國北教大語創系教授郝譽翔建議藉由閱讀文學作品找尋人生難題的解答。閱讀後可以反問自己：同樣的情境我會如何思考，如何抉擇？養成思辨與反問的習慣，也是重要的寫作養成。

第四招 練習當個「理由人」

中研院歐美所研究員陳康寧提醒，評論型作文力求概念清晰、理由合理、聆聽他人。例如探討能源轉型，要知道能源轉型的原因、方式，與各種能源的優缺點；找出數據或國際實例支持論點；兼顧不同聲音，調整思考。

第五招 取個吸睛標題

參加比賽除了平常練習，也別忘臨場發揮。雜誌編輯呂佳燕與台中惠文高中主任蔡淇華都提醒「標題要吸睛要創新」。思考「什麼標題會讓讀者產生疑惑」，例如反慣性的文字、製造懸疑感都是不錯手法。像朱自清〈背影〉就是懸疑標題，誰的背影？背影在說什麼？必須往下讀才能知道全貌。

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為服務考生，主辦單位10月21日周五晚間7:30舉辦免費直播，講題「讀寫之間：從閱讀理解到寫作關鍵力」，邀請北市南湖高中國文老師黃健綸談如何透過閱讀累積寫作素材，分析歷屆聯合盃考題和得獎文章，歸納適用大考的作文技巧。歡迎按讚、追蹤臉書「東寫西讀」粉絲團，開播不錯過。