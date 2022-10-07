臺大「NTU AR校友返校學習」二部曲正式推出

圖／臺大進修推廣學院提供

完成校友身份驗證，得享多項學習優惠

國立臺灣大學進修推廣學院為活絡校友學習網絡並且縮短產學落差，今年初特推動「NTU AR」校友返校學習專案，「A」代表「校友」(Alumni)，「R」則是「返校及充電」(Return and Recharge)，「NTU AR」即意指校友返校學習充電。該學院指出，即日起推出「校友返校學習」二部曲 -凡在進修推廣學院官網完成校友驗證者，可享有「免費修讀線上課程」、「精選課程學費優惠」、「隨班附讀學費優惠」、「參加學院舉辦之活動及FB抽獎活動」等多項好康 。

臺大進修推廣學院表示，非常感謝校友與各界熱情參與今年初推出的 NTU AR專案，在上一波活動中曾推出課程許願池的票選活動，臺大進修推廣學院參酌票選意見，迄今已推出包括<數據時代的商業分析與資料視覺化>、<績效管理再造─管理升級的必經挑戰>、<高階經理人醫療器材創新設計專班>、<唐宋詞的古典美與浪漫情>、<打造企業數位營運DNA—應用場景篇>等十餘門課程，未來該學院將再陸續規劃與推出包括哲學思考、人工智慧&機器學習、文學賞析、中醫養生保健、品牌行銷、談判與溝通、創新與創意等多門課程，請有志學習者期待！

臺大進修推廣學院進一步指出，要參加該學院辦理NTU AR「校友返校學習」二部曲的臺大校友，可先至臺大進修推廣學院官網註冊成為會員，再進行臺大校友身份驗證，完成後便可立即享有多項學習優惠，目前臺大進修推廣學院針對較受歡迎的課程，開辦精鍊高階管理與實務研習班、資料視覺化–打造數位決策時代下的圖表說服力、企業永續發展與管理研習專班、農業碳匯及淨零排放研習班、打造企業數位營運DNA—應用場景篇、財報分析與企業評價研習班、唐宋詩詞文體之美等課程，自即日起至111年12月31日止，經完成校友認證之臺大校友修讀這些精選課程，得享更多學費優惠，歡迎臺大校友返校充電進修。

在學校學習的時光，應該是我們人生旅程中一段單純、有趣、欣喜的時光，學習，總能在忙碌壓力的生活下與須要心靈慰藉時，讓我們得以找回平靜的思緒。臺大提供校友多項優質且免費或優惠的實體與線上跨域課程。您心動了嗎?想了解更多，請上【臺大推廣教育網】或電洽(02)2362-0502查詢。

「NTU AR校友返校學習」官網