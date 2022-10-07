反毒英雄暨PaGamO電競大賽 台南新營、新民國小奪冠軍

南市推動反毒教育自小扎根，台南市新營國小及新民國小組隊參加「2022年國泰反毒英雄爭霸賽暨PaGamO全國學科電競大賽」，榮獲國小四年級、五年級與六年級組冠軍。市長黃偉哲肯定新營國小今年首次參賽就榮獲國小四年級組冠軍，也恭喜新民國小於2021及2022年連續2年獲得國小五年級與六年級組雙料冠軍，成績斐然。

新民國小校長黃耿鐘表示，這是學校第3次參賽，有感此電競大賽可刺激學子從活動過程中增強「學科知識」和「毒品防制認知」，極富意義，決定今年擴大指導，邀請更多老師與學生參與，因此有5個老師組成指導團隊，3至6年級學生一路過關斬將，共18組隊伍晉級總決賽。

新營國小校長賴昭貴表示，透過電競遊戲提高學生學習動機，不僅複習學校功課還認識毒品知識，一舉兩得。獲得冠軍的魏子瑜及李宜臻分享自組隊參賽以來，每天認真練習，增加自己對反毒和4年級學科題目的熟悉度，一起尋找答案，提升問題解決能力，也互相加油打氣，成為彼此最堅強的夥伴。

教育局表示，有感於近年新興混合式毒品以各式精美包裝(如咖啡包)快速竄起，為防制毒品進入校園，市府鼓勵學校發揮創意，在既有課程教學研習外，另透過多元化宣導，鼓勵學校積極結合民間力量及運用特色教材推動拒毒、反毒宣導。

近年培訓校園反毒師資執行「班班反毒宣導」，更偕同南市毒品危害防制中心、警察局、教育部台南市聯絡處，定期進行跨局處防制藥物濫用工作整合及資訊交流，建置吸食毒品熱點巡邏網，阻絕毒品進入校園。