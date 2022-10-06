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12歲以上學生視疫苗接種適用兩制 教部：應會比現況好

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
廖興國說，目前視疫情狀況調整13日起防疫措施，預計調整後學生自主防疫期間只要兩日內快篩陰性就能到課，會比七天都不得到課的狀況來得好，學生也能參加畢業旅行、戶外教學等，沒有限制。記者許維寧／攝影
廖興國說，目前視疫情狀況調整13日起防疫措施，預計調整後學生自主防疫期間只要兩日內快篩陰性就能到課，會比七天都不得到課的狀況來得好，學生也能參加畢業旅行、戶外教學等，沒有限制。記者許維寧／攝影

教育部今天宣布自10月13日起調整校園防疫措施，全國各級學校教職員工及學生若家人、室友確診，接種兩劑疫苗者須採3+4檢疫，接種三劑疫苗則可採0+7，其中四天和七天自主防疫期只要兩日內快篩陰性就可以到班、到課。教育部主任秘書廖興國說，新制上路後，預計還是會比現階段，學生七天都不得到課的狀況來得好。

教育部今天於指揮中心宣布各級學校防疫新制，並於會後返回教育部說明。根據新制，全國各級學校教職員工及學生若家人或同住室友確診，接種過兩劑疫苗者須採3+4檢疫，接種三劑疫苗則可採0+7，四天和七天自主防疫期，如果有症狀比不到班、到課；若無症狀且持有兩日內快篩陰性結果，則可正常上班、上課。但只接種兩劑疫苗採3+4者，前三天居家隔離期仍不上班、不上課。

也由於根據指揮中心規定，年滿12歲才可接種第三劑疫苗，加上個人選擇，12歲以上學生無論小六至大學，班上都可能發生同時存在適用3+4或0+7方案的學生。

廖興國則表示，5月中旬配合指揮中心政策全國防疫已陸續放寬，但當時是視學校疫苗接種狀況，才規定自主防疫期、居家隔離期間都不到校上課，只要家人確診，學生便會長達七天都不能到校，老師必須採遠距教學，對教學現場造成不便。

廖興國說，目前視疫情狀況調整13日起防疫措施，預計調整後學生自主防疫期間只要兩日內快篩陰性就能到課，會比七天都不得到課的狀況來得好，學生也能參加畢業旅行、戶外教學等，沒有限制。

廖興國也說，若學生班上同儕確診，則會對全班發放一劑快篩，依照指揮中心建議，第二天進行快篩只要呈現陰性就可到校正常生活。

教育部今天宣布自10月13日起調整校園防疫措施，全國各級學校教職員工及學生若家人、室友確診，接種兩劑疫苗者須採3+4檢疫，接種三劑疫苗則可採0+7，其中四天和七天自主防疫期只要兩日內快篩陰性就可以到班、到課。圖／指揮中心提供
教育部今天宣布自10月13日起調整校園防疫措施，全國各級學校教職員工及學生若家人、室友確診，接種兩劑疫苗者須採3+4檢疫，接種三劑疫苗則可採0+7，其中四天和七天自主防疫期只要兩日內快篩陰性就可以到班、到課。圖／指揮中心提供

疫苗 快篩 教育部

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