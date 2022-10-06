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校園防疫接觸者打3劑免居隔可入班 教團憂「一班二制」陷亂

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天宣布10月13日起校園實施防疫新制，有別於舊制3+4都以不到校為原則，改為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」。圖為學生接種疫苗。本報資料照片
教育部今天宣布10月13日起校園實施防疫新制，有別於舊制3+4都以不到校為原則，改為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」。圖為學生接種疫苗。本報資料照片

教育部今天宣布，有別於舊制3+4都以不到校為原則，10月13日起校園防疫將改為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」，也就是打滿三劑者，0+7的自主健康管理期間可到校上班、上課，未打滿仍依規定3+4居隔不入班。

教育團體指出，此規定是變相要求學生都要打滿三劑，但12歲以下還未開放打三劑，也有學生仍在第二劑的第三劑的間隔期，防疫又再更細緻化，屆時恐怕出現「一班兩制」、「一校兩制」，教學現場恐陷混亂。

教育部主任秘書廖興國今天出席指揮中心記者會表示，全國各級學校教職員工及學生於10月13日起，「自主防疫期間」原則為「有症狀不到校上課上班，無症狀配合指揮中心規定」，打滿三劑者0+7的自主健康管理期間可到校上班、上課；未沒打滿三劑，就依照規定3+4三天居家隔離不上班不上課，後四天自主防疫期間，兩日內快篩陰性結果可上班上課。

全教總理事長侯俊良表示，校園總算能跟社會同步，他樂觀其成。不過他也提到，必須留意教學現場執行面，因為防疫規定變得更細緻，也代表老師班上會有不同狀況，比如有些打滿三劑，跟沒打滿三劑者將有不同作法。

侯俊良說，整體而言，教學現場防疫規定是逐步放寬，但不管怎麼改，都還是會有問題，除非完全都不限制，但如果都不限制，家長勢必會有所疑慮。

國教行動聯盟家長部長王瀚陽則說，有打三劑的學生其實不多，有些是打完二劑，還在第二劑跟第三劑的間隔期，正在等待打第三劑；也有學生因為同校學生有人因疫苗產生嚴重副作用，導致整個學校學生對接種疫苗都人心惶惶，因次不敢打，接種率才沒那麼高。

王瀚陽表示，現在不管是校園防疫政策，又或是國內外邊境政策，都是變相要求人民都要打滿三劑，但有些人體質真的不見得適合打疫苗，就會被這個問題卡住。

疫苗 教育部 健康管理 自主防疫

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