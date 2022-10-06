大學防疫也要鬆綁 自主防疫期2天快篩陰 可上班上課

因應10月13日邊境解封改為0+7，教育部今天上午和各大專校院防疫長召開說明會議，大學校園防疫措施上，教職員工生同住家人確診、確診者宿舍同寢室友，依指揮中心規定，打完三劑疫苗便可採0+7自主防疫。教育部和大學說，若自主防疫期間無症狀，且兩日內快篩陰性即可到校上課、上班，教職員工生出國返台同樣比照辦理。

配合10月13日防疫政策，教育部擬再鬆綁大學校園防疫，過去規範居家隔離期間不入校、自主防疫期間不入班上課，現開放自主防疫期間只要無症狀，且兩日內快篩陰性，就可以到校上課、上班；且教職員工生若需出國洽公、交流，返台同樣採0+7並比照上述辦理。

此外，若為確診者的室友，未接種三劑疫苗者仍須採3+4，若要留校則必須移至隔離宿舍；若接種滿三劑疫苗，即可留校進行七天自主防疫，不用移至隔離宿舍，同住室友可於原寢室自主防疫。且過去確診者的同住室友自主防疫期間不得入班上課，也預計改為自主防疫期間無症狀且具備兩日內快篩陰性結果就可上班、上課，若有用餐的需求，也開放於餐廳內獨自或與特定對象共餐。

大學近期也規畫陸續展開境外招生、海外拓點等事宜，疫情期間學術交流案件除了參考指揮中心建議外，還要經校長或防疫長評估同意，13日起也要鬆綁，無需再經過校長整評估同意，可依照學校出國請假規定辦理。

教育部近期也盤點各校防疫物資，截至9月份為止，依各校快篩試劑回報數量調查統計，大專校院庫存數量總計約有56萬劑，各校庫存量尚足夠支應。