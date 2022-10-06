文韜智取話星漢！「鬥天機」天文素養擂台賽在台南

台南市教育育局首創舉辦全市天文素養競賽「鬥天機─天文達人擂台賽」，5日在忠義國小武德殿辦理初賽，晚間共有16支隊伍脫穎而出，晉級22日決賽，最高獎金1萬5千元。

教育局表示，此次舉辦號稱天文界《一字千金》的「鬥天機─天文達人擂台賽」，突破過去天文教育學習型態，讓小朋友從競賽中體驗更多天文學習的樂趣，推動校園學習天文風氣，提升全市學童天文素養。

「鬥天機─天文達人擂台賽」共有49支隊伍147位學生組隊參賽，參賽學生須透過天文地理知識、空間視覺概念及臨場反應力，具備允文允武的特質與團隊合作默契，才能晉級22日在南瀛天文館舉行的決賽。

南瀛天文館何秋蓮館長表示，「鬥天機」在初賽階段，選在市定古蹟忠義國小武德殿舉行，日式道館建築加上現場情境布置，恰如活動所述競賽意涵「文韜智取話星漢、武略力敵撼穹蒼」。

歷經激烈競爭，共有16支隊伍晉級，其中以松林國小成績最為優異，參賽9隊就有3隊晉級決賽；鄰近天文館的二溪國小也派出菁英隊伍參賽並高分晉級決賽。進入決賽的16支隊伍，已公布在南瀛天文館官網，晉級隊伍獲得1千元基本獎金。

決賽競賽型態會有書寫題、操作題、賓果遊戲，及與特殊功能卡片等趣味結合，考題範圍擴及天文觀測、理論發展、恆星與宇宙等深層天文領域，競賽張力更高，第1名獎金1萬5千元。