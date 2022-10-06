境外生入境專案管制研議取消 各大機場、港口開放入境

因應10月13日邊境解封改為0+7，教育部今天上午和各大專校院防疫長召開相關會議，研擬取消教育部入境專案管制。屆時學生憑入學通知單即可辦理簽證或出入境許可，不再由教育部核定名冊。教育部原先設立桃機接機小組等，也研擬改為諮詢服務性質櫃檯，回歸學校掌握入境情況，並開放各機場、港口均可讓學生入境。

教育部今天上午和各大專校院防疫長召開會議，研議境外生入境機制調整事項。教育部預計10月13日起取消專案入境管制，先前均由學校報送入境名冊，教育部核准後由學生持教育部核發入境許可證明入境，研議放寬為學生憑入學通知單辦理簽證或入出境許可即可入境，教育部也不再核定名冊。

另外，目前教育部設有桃機小組，協助境外生接機、報到、回報搭乘防疫計程車等情形，桃機小組將研擬改成於桃機入境大廳設櫃檯，處理緊急事件及提供諮詢服務，回歸學校掌握入境情形。

此外，境外生不再限於桃園國際機場入境，擬開放各機場、港口均可入境，若學生於桃機以外其他機場、港口入境，學校則須安排協助接送。

境外生檢疫也將從過去的3+4改為0+7天自主防疫，教育部研擬學校免填報防疫追蹤系統，由學校自行關懷、及時提供有症狀或確診學生醫療協助，若學生於自主防疫期間無症狀且2日內快篩陰性，可外出並且入班上課。

此外，教育部也擬定，若境外生7天自主防疫無症狀，除可住符合1人1室（獨立衛浴）條件之租屋處或親友住所或旅館外，學校亦可安排學校宿舍作為自主防疫地點；若有症狀，仍可入住符合1人1室（獨立衛浴）條件之租屋處或親友住所或旅館外，但若入住學校宿舍，須為符合1人1室（獨立衛浴）條件的「隔離宿舍」，確診則轉入「照護宿舍」。