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台中中輟生復學率提升3.93% 教育部評比六都第二

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
教育部評比110學年度國小學生中途輟學及復學輔導，台中市復學率六都排名從第三名進步為第二名；輟學率在六都中排名第二。圖／台中市教育局提供
教育部評比110學年度國小學生中途輟學及復學輔導，台中市復學率六都排名從第三名進步為第二名；輟學率在六都中排名第二。圖／台中市教育局提供

教育部公布110學年度國小學生中途輟學及復學輔導評比結果，台中市復學率自上一個學年度提升3.93%，達93.98%，六都排名從第三名進步為第二名；輟學率部分，在六都中排名第二，輟學率自0.08%下降為0.07%，輟學率持續下降。

教育局長楊振昇表示，教育局及學生輔導諮商中心加強對中輟生的輔導，秉持教育與輔導專業，確保學生發展最佳利益，提供完善的中介教育場域，與各級學校、張秀菊社會福利慈善事業基金會、小北百貨、春水堂攜手，以及烘焙坊、咖啡店、私房料理、心理諮商所等網絡單位合作，辦理多元型態的外展方案，陪伴中途輟學生在生命轉彎處，體驗不同的人生風景，完成國民義務教育，建立自信心與培養良好品格。

教育局指出，曾有一名學生就讀國中二年級時出現社交畏懼症狀，經由學生輔導諮商中心輔導員陪伴及訓練，成功克服恐懼，並順利完成國中教育會考，進入高中就讀。

教育局說，部分高關懷學生或中輟生，在完成國民義務教育後，無論選擇升學或就業，教育局及學生輔導諮商中心仍持續陪伴，展現愛與關懷，以及善盡教育人員與專業輔導員的責任。

教育局 國中教育會考 教育部

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