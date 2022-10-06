「蜘蛛人校長」勇闖馬拉松 勉學生：能力愈大責任愈大

高雄市翠屏國民中小學校長黃景良熱愛跑步，每每穿著蜘蛛人裝，從台灣跑向世界的馬拉松賽，引人矚目。小朋友們都知道學校有位「蜘蛛人校長」，他也常用Spider Man的名句勉勵學生：能力愈大，責任愈大！

翠屏國中小今年入學新生達到180人，是歷來最多記錄，黃景良提醒同仁們與忙碌工作的校長們，要時時注意身體健康，培養正確與健康的運動習慣。他12年前發現身體亮起紅燈，血壓與膽固醇數值都飆高，於是下定決心開始跑步找回健康。從住家附近小跑步開始，一路跑進馬拉賽、三鐵殿堂，還到美國、日本與外國好手切磋。

黃景良表示，參賽時看到許多選手拚勁爭分奪秒，但對自己來說，完成就是勝利。他常用馬拉松賽的過程勉勵學生，人會成功、也會失敗，就像上午跑步出了大太陽，傾刻又轉成大雨；開始時一直領先，最後竟落後。這也是參加馬拉松與鐵人三項賽有趣之處，你永遠也無法預測任何事情，重要的是能夠找到自己的定位，每個人都是獨一無二的。

51歲的黃景良，正蓄勢待發要參加9日的蓮池潭鐵人三項、30日的高雄國際馬拉松賽。從2010年到2022，他年年不缺席高雄國際馬拉松，今年完賽後，將締造10場完封高雄馬拉松賽，分別是8次全馬、2次半馬。目前他全馬賽事最佳成績是3小時38分。

黃景良說，以前剛接觸跑步都是穿著吊嘎背心，久了發現全身常被曬傷，同時留下大片黑斑。因為本身就很喜歡蜘蛛人電影，被蜘蛛人富有正義感與打擊犯罪吸引，也喜歡主角彼得‧帕克的善良單純，所以上網買蜘蛛人服裝，以蜘蛛人造型四處參賽。

「快看！Spider Man耶！」黃景良穿著蜘蛛人裝奔跑，常常有小朋友看到發出驚呼、比出蜘蛛人的招牌手勢。他說，因為蜘蛛人是正義的化身，參賽過程也曾有好幾次累苦得想放棄，但是因為國內外沿路都有熱情民眾為蜘蛛人加油打氣，讓自己正義之氣再起，最後堅持跑完全程！

黃景良已參加了86場馬拉松、28場鐵人三項。最令他印象深刻的是舊金山馬拉松，跑上世界著名地標金門大橋，僅跑上橋繞到對面端折返，長度就有5公里多。從橋上往回跑時，一早很容易遇上霧鎖金門大橋，遠望市區的天際線只見朦朧美，他似乎就像蜘蛛人一樣，在金門大橋飛行移動。