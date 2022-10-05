教部曝逾20私中恐列專輔 教團估超過50所籲「勿放水」

教育部昨天召開第五次私校退場審議會，仍未見「私立高中職」被列入專輔學校審議名單。立委萬美玲今在立法院質詢有多少私中被列入盤點？國教署長彭富源脫口「應該會超過20所」。有教育團體指出，全台應不止20所私中符合專輔學校要件，若依退場條例評估財務狀況與師資質量，國教署主管學校至少30所起跳，若再加上地方政府主管的私中，恐怕50所才是「合理數字」，呼籲教育部應嚴格把關，不要放水。

私立高中職是少子化首當其衝的重災區，但在退場條例公佈之前，教育部訂有「教育部輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」，可認列私立大專校院為「預警學校」及「專案輔導學校」，但私立高中職因缺乏認列「預警學校」及「專案輔導學校」的法源依據，僅能著重提供學校諮詢輔導，導致辦學情況不佳的私中難被管理。

如今私立高中職也被教育部退場條例範疇，但教育部目前共認定七所私立大專校院為專輔學校，名單仍未見私立高中職。教育團體表示，國教署應儘速盤點私中並納入審議。立委萬美玲今天也連番追問有多少私中將被列專輔審議名單，國教署才在會中脫口「應該會超過20所」。

全教總理事長侯俊良表示，專輔學校的認定，會著重財務與師資，若學校招生連年下滑，將連動財務受損；若師資未達合格基準，也會影響教學品質，甚至可能代表教師薪資被欠或被減薪。他表示，可觀察若有學校實際招生名額未達核定名額的一半，又沒有董事會或企業挹注資金，辦學經費就有可能「捉襟見軸」，就有可能被列為專輔學校。

全國私校工會理事長尤榮輝也說，過去私中缺乏預警跟專輔機制，導致有些私中明明已經停辦，卻還沒辦法退場，淪為拍鬼片的場景。他也提到，目前也有不少私中辦學狀況非常惡劣，政府有責任讓社會知道哪些學校財務狀況惡劣，辦學品質不佳，避免考生誤入地雷。

截至110學年度，全台共有211所私立高中職。國教署今天說，估有超過20所私中將被列入專輔審議名單。尤榮輝認為，應該不止20幾所，恐怕還有更多，希望國教署跟直轄市政府教育局要嚴格把關，不要放水。

尤榮輝也點名，包含多所台北市位處精華地段的私立高中職，都已經出現招生危機，可想見偏鄉的問題將更為嚴重。他認為，國教署點名有超過20所私中將被列為專輔審議名單，「應該是採比較寬鬆的基準」，若國教署依退場條例評估財務狀況與師資質量「嚴審」，國教署主管學校至少30所起跳，若再加上地方政府主管的私中，「50所才是一個合理的數字」。

不過台北市、新北市、桃園市、台中市，以及高雄市（不含原高雄縣轄區）的私立高中職，是由直轄市政府管轄，依據私校退場條例，這些學校將由直轄市政府召開退場審議會審議；國教署則負責處理非直轄市的縣市私立高中職，以及台南市及原高雄縣內的私立高中職，但審議會日程仍未定。

尤榮輝說，國教署及各直轄市教育局應毋枉毋縱，盡速整理完成符合專輔條件的私中，提送退審會審議並公告，讓社會知悉辦學不佳私中，避免考生誤入地雷學校。他也憂心，直轄市教育局沒有辦理認定專輔經驗，在地方政治勢力影響下，恐怕會有漏網之魚或放水情形。