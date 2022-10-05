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雙語國家發展中心遭質疑 游毓蘭：排擠效應排擠效應已湧現

聯合報／ 記者侯俐安歐陽良盈／台北即時報導
立法院司委會今天排審「雙語國家發展中心設置草案」，國民黨立委游毓蘭質疑，雙語國家政策的專責行政法人還沒設立， 各種排擠效應就已經湧現。圖／取自游毓蘭臉書
立法院司委會今天排審「雙語國家發展中心設置草案」，國民黨立委游毓蘭質疑，雙語國家政策的專責行政法人還沒設立， 各種排擠效應就已經湧現。圖／取自游毓蘭臉書

台灣雙語政策廣受語言專業學界質疑，立法院司委會今天排審「雙語國家發展中心設置草案」，國民黨立委游毓蘭質疑，雙語國家政策的專責行政法人還沒設立， 各種排擠效應就已經湧現，作為國家發展的火車頭，實在不該追求虛幻的未來，卻破壞了解我們根本的重要能力。

司委會今審查「雙語國家發展中心設置草案」，朝野立委皆有疑慮。游毓蘭說，雙語政策廣受語言專業學界質疑，包含國內語言領域大咖也都有表達疑慮，台灣語文學會連署400多名專家學者反對。她說，未來雙語中心行政法人要找執行長， 有辦法在專業領域找到願意出任的人嗎 ？還是會不斷碰到反對聲浪？

游毓蘭說，雙語國家政策的專責行政法人還沒設立， 各種排擠效應就已經湧現。行政院出現主旨四百多字，命不夠長的話看不到句點的公文，但考試院已經在去年同步取消列考公文、 提升英文比重，基礎公文能力變成進機關才訓練，國家考試絕對會影響學生努力方向。

另一方面，花蓮辦國中教師甄試，甄選國文類科教師，竟以英文口試；淡江大學徵聘文字、聲韻、訓詁學（在中文領域的基礎研究領域，合稱小學）的教授，竟然要求全英語授課；極度不尊重專業，教育部實在不能只歸咎學校的誤解。專責行政法人尚未成立，排擠效應就已經顯現，作為國家發展的火車頭，實在不該追求虛幻的未來，卻破壞了我們根本的重要能力。

時代力量立委邱顯智程序發言時指出，今天頂多答詢，在溝通、化解疑慮之前，不該審查草案。最後主席陳歐珀也宣告不進入逐條審查。

法人 語言 游毓蘭

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