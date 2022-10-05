影／何時「班班吃石斑」？教長潘文忠未給日程、承諾這學期吃4次

為了搶救石斑魚，行政院砸6億元執行「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，但開學超過一個月，仍未見石斑魚被端上桌。教育部長潘文忠今天說，目前農委會正在執行食材採購跟運送的工作，當時設定會提供四個月，一個月吃一次，但現在因採購日程稍微延後，如果執行期程跨到明年初也是這個學期，讓學生有機會品嚐到石斑魚。至於學生10月中旬能吃到石斑魚嗎？潘文忠未予承諾。

今年7月，教育部在行政院會宣布9月起到今年底，讓國中小學生每月吃一次石斑魚，但開學已經四周，漁業署9月上旬受訪表示，預計最快9月底能吃到。但據本報了解，學校光找冷凍石斑魚的地點就讓人頭痛，如何入菜、烹調仍未知。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部長潘文忠列席報告業務概況，並備質詢。立委黃國書也問，9月起月月吃石斑，全台哪個學校已經吃到石斑？現在漁業署說延到10月3日才決標，這政策10月能上路？目前看起來，漁業署採購石斑恐怕期程會延宕，而最大的麻煩是配送、冷藏。

潘文忠在教文會後受訪表示，據他目前了解，農委會正在進行採購作業。當時設定會提供四個月來，如果現在因為採購稍微延後，盡管現在已經10月，如果要跨到明年初，依然算在這個學期，會讓學生在這學期有機會品嘗到石斑魚。

媒體追問10月中旬是否吃得到？潘文忠表示，要看農委會採購，目前正在做收標與決標，時程要以這個做為基礎點，部會都有在共同會議中協商，希望盡快讓得標廠商配送時間，並在配送前兩周讓學校知悉，讓學校能準備餐點。他也承諾，採購過程確實需要時間，但一定會讓學生這學期吃得到四次。