印尼是來台國際生第2多國家 這個高等教育展功不可沒

亞洲大學受教育部委託，在印尼設立的「泗水台灣教育中心」，今起舉辦2022年「印尼台灣高等教育展」招生活動，一連3天，由亞大在台灣線上直播，國內60所大學參與。台、印近年來交流熱絡，台灣成為印尼學生國外留學5大大首選國家之一，預計將吸引至少2萬1千名印尼學生、家長、老師透過視訊參與。

參與印尼線上教育展的大學，有台大、政大、陽明交大、成大、台師大、北科大等60所公私立大學，相當踴躍，顯示近年來負責亞大負責台灣高教對印尼招生的努力獲得一定成果。

教育部政務次長劉孟奇在招生活動開幕時透過線上說，去年有超過1萬7千位印尼學生來台就讀，其中60%是大學生。教育部對印尼學生頒發了37項獎學金，並提供華語助學獎學金，讓他們在台灣學中文、了解台灣文化，促進台灣與印尼的學術與文化交流。

亞大校長蔡進發說，亞大今年700位國際生，印尼生就有200位，是國際生最多的國家，他們表現傑出，不但稱讚台灣教育的環境友好，回印尼的學長姐也有很好的就業機會，還有不少人選擇在台灣繼續深造。希望透過教育展，可以招收更多印尼生來台，亞大會持續與台灣各大學通力合作，為台灣高教國際化努力。

印尼「泗水台灣教育中心」主持人、亞大國際學院院長陳英輝說，該中心5年來每年都辦教育展，印尼生來台的人數從不到1萬人，穩定成長至今年的1萬7千人，是來台國際生的第2多國家，僅次於越南。台灣高教品質佳、學費不高，又同是亞洲鄰近國家，學成後就業機會多，都是印尼生喜愛來台原因。台灣也為印尼人才培育與經濟成長注入新動能，展現台灣高教優勢。