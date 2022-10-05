中小學「老老師」退不下來 教團籲修法：月退年齡降回50歲

中小學教師年齡失衡，教育部長潘文忠日前則表示，今年中小學已新聘約5000名教師，盼投入心血、活化教學現場。但全國教師工會總聯合會說，教育部未對症下藥，教師平均年齡在各級學校均逐年提升，又122年後中小學教師月退休資格將延長至58歲，更可能導致年長教師比例增加、年輕師資無法加入，呼籲修法，將原月退年齡回復至50歲。

全教總今召開記者會，理事長侯俊良指出，全教總2013年執行中小學教師最佳工作年齡調查，超過七成三民眾認為，教師最適合的服務年齡為55歲以下。至2016年時，中小學師資年齡比例仍正常，中生代教師最多、35歲以下年輕老師次之，資深教師則最少，但年改上路後，年長資深教師傾向繼續工作以至於比例上升，年輕新血無法投入，導致師資不平衡。

侯俊良表示，盡管資深教師仍具備專業熱忱，但體力不再，老中青均衡才是健康的校園生態，體制應讓老師在適合的年齡有權選擇退休。民國112年後中小學教師月退資格將延長至58歲，勢必會造成師資塞車，全教總建議修法，回復月退年齡至50歲，讓資深老師選擇是否留任。

侯俊良也說，年改也訂定了錯誤的替代率方案，造成年資越久扣減比率越高，所得替代率應打開天花板，制定年資與給付均等的替代率方案，增加資深人員退休誘因；再者，明年112新制人員未來退休可領取「公保年金」，但現職人員則在年改制度下無法領取公保年金給付，恐增加世代紛擾，呼籲同步修法讓公保和退撫所得脫鉤，不分世代都能領取雙層年金。

全教總文宣部主任羅德水表示，校園年齡結構應呈現「世代互補」教學現場才會健康。年改後造成資深教師持續留任，是幾年前就能預測的狀況，又年改是複雜的社會工程，但設計應回歸職業特殊性，建議修法回復退休年齡至50歲。好的制度是讓老師選擇退休或留任，但現行制度只會讓資深老師被迫留下。

國民黨籍立法委員今也到場支持，陳玉珍說，教育部增聘5000名教師只是補充人力，對未來國教教師年齡結構則沒有改變。相信資深教師有熱忱也有專業，但也有部分想退休過自己的生活，如今卻因年改無法按計畫退休，教學現場師資年齡偏高，也會影響年輕後輩進入教育體系，建議政府提供誘因、完善體制，讓資深教師有權選擇是否留任。

另外，立法院今舉行教育及文化委員會，邀請教育部部長潘文忠列席報告業務概況並備質詢。立委萬美玲也表示，老師退休被迫延後，年輕教師則不容易進入職場，教師年齡結構已嚴重失衡，教育部是否考慮提升教師員額？

潘文忠則說，今年教甄全國22縣市已新聘約5000名教師，給予年輕老師機會，也會觀察今年甄選人數，要求縣市具備永續規畫。員額近期修正並開始實施，教育部接下來仍會設法處理員額保留比例過高的縣市。