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境外生0+7新制配套已定？教育部：仍在和大學溝通

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國內檢疫放寬，八月起大學境外生終於開始回流。圖為外籍學生入境桃園機場後，填寫檢疫資料的情況。記者黃仲明／攝影
國內檢疫放寬，八月起大學境外生終於開始回流。圖為外籍學生入境桃園機場後，填寫檢疫資料的情況。記者黃仲明／攝影

行政院長蘇貞昌日前宣布10月13起將實施入境「0+7」新制，擬鬆綁境外生若於7天自主防疫期間無症狀且2日內快篩陰性，將可赴校上課。今晚傳出方案已底定，將於6號時由指揮中心宣佈。教育部主任秘書廖興國今晚（10/4）則表示，部分細節仍在與大學討論研議。

根據教育部近日統計，111學年度專案入境新生學位生約2.2萬人，截至9月27日已入境1萬3073人；非學位生則預估111學年將有1.5萬人入境，截至9月27日已入境4215名。

配合10月13日起實施入境新制，外傳教育部正研擬，設於桃園機場專門小組、人員將功成身退，並鬆綁學生不再強制於桃園機場入境，學校亦不用再提報入境名冊，但機場接機工作可能回歸大學端處理。另外，境外生入境交通方式同樣擬配合指揮中心辦理，無症狀者可開放搭乘大眾運輸工具，亦可由學校安排車輛接送、親友接送等。

若境外生入境時於機場快篩陽性，教育部擬規劃安排送集檢所，入境後自主防疫期間如確診輕症，則可使用學校照護宿舍隔離，若照護宿舍不敷使用則可安置於集中檢疫所。

教育部主任秘書廖興國則表示，宿舍安排、機場是否由學校派人接機等細節目前還要跟大學再溝通，仍在和學校擬定細節，待細節確定後才會正式對外公告，尚無確切公告日期。

桃園機場 教育部 宿舍

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