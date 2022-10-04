和春技術學院董事會全面改組 教團籲「公正監督辦學」

教育部今天召開第五次私校退場審議會，會中拍板和春技術學院停辦時間點為明年5月10日。另針對大同技術學院等6所專案輔導學校，將依照私校退場條例，均由教育部加派三席董事。教師團體表示，期待新董事妥善處理和春技院退場事宜，也呼籲尙未納入專輔但已被列預警的學校努力改善學校財務狀況、確保教學品質並善待教職員及學生，才能避免走向退場。

全國私校工會表示，和春技術學院是被依私校退場條例改組董事會的首例，新任董事會由校內教職員、原董事，以及校外人士，包括會計、法律及教育等領域學者專家組成，期待新董事妥善處理和春技院退場事宜，如維持學校正常運作、協助安置學生、及加發教職員的資遣、退休及離職慰助金，此外，也要清查過去學校是否有積欠教職員薪資情形，並協助教職員恢復應得權益。

退審會也決議六所列專輔學校加派教師、學生、學者專家董事各一名，並加派一名監察人等人選。全國私校工會說，期待加派公益董事及監察人做好維護校產公益性工作，扮演好吹哨者角色，並能盡力保障教職員權益及學生受教權。

停招學校重組董事會，以及專輔學校加派董事、監察人，都是私校退場條例首開以確保私校妥善退場的重要機制，全國私校工會也呼籲，尙未納入專輔但已被列預警的學校努力改善學校財務狀況、確保教學品質並善待教職員及學生，才能避免走向退場。

全國私校工會也提到，國教署及各直轄市教育局也應毋枉毋縱，盡速整理完成符合專輔條件的私中，提送退審會審議並公告，讓社會知悉辦學不佳私中，避免考生誤入地雷學校。

全教總也在退審會後指出，先前列入專輔學校的各校，依法由教育部加派董事、監察人，提報退場審議委員會通過。審議委員會也順利通過各校的加派董事及監察人名單，希望這些加派董事、監察人能發揮公正監督辦學的功能，讓專輔學校仍然可以確保教學品質，依法辦學，而不致有違法之弊端出現。