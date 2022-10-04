逾300作家共聚「文藝雅集」 文訊:文學讓大家貼近心靈

每年固定於重陽節或前夕舉辦的文壇盛事「文藝雅集」邁入第34屆，今天中午舉行，活動共有近300名作家、文友出席，橫跨不同世代、藝術領域，除了文化部部長李永得、台北市文化局局李麗珠蒞臨外，甫上任的國立台灣文學館館長林巾力也親臨參與，向資深藝文前輩致意。李永得部長致詞時表示，疫情時好時壞，然而藉由每年餐會敘舊的機會，「看到新、舊作家齊聚一堂，用心創作，為台灣文化積累出更多能量，實在難得。」他祝福在不斷變化的疫情之中，每位作家都能保重身體、平安健康。

台灣作家關係向來緊密，而台灣文學發展基金會所屬的文訊雜誌社，在1988年一路舉行至今，總共舉辦了34次重陽文藝雅集聚會，展現藝文界努力創作外，也攜手並肩，且表現對藝文界前輩的關懷敬重。

本屆活動在台大醫院國際會議中心舉行，出席的嘉賓橫跨文學、書法、繪畫、文史以及傳統藝術等領域，包括陳若曦、黃光男、王榮文、司馬中原、柴松林、凌拂、廖玉蕙、張默、向明、許王、亮軒、陶曉清、林煥彰、陳宏勉等藝文界人士都到場同歡，有300多位文藝界前輩、文友出席。

旅居加拿大的作家鄭明娳難得返台，以雙人國標舞技驚四座。作家宇文正與陳克華則一搭一唱，以「電視兒童」為主題進行對話、高歌，逗得台下貴賓樂不可支。