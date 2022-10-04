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國中小學生學習扶助績優頒獎 14校抱回榮譽

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部今天舉行國中小學生學習扶助績優人員頒獎典禮，今年共有14校教學團隊、20位教師及20位學生獲獎。圖／教育部提供
教育部今天舉行國中小學生學習扶助績優人員頒獎典禮，今年共有14校教學團隊、20位教師及20位學生獲獎。圖／教育部提供

教育部今天舉行國中小學生學習扶助績優人員頒獎典禮，今年共有14校教學團隊、20位教師及20位學生獲獎。有學校團隊診斷學生學習的困難點，設計教學進度與學習計畫，以適切的教學策略及鼓勵機制，有效幫助學生提升學習動機與學力；也有學生在學習扶助老師的陪伴下，逐漸提升學習自信，並找到體育領域的優勢，成為積極進取的孩子。

教育部自民國95年起推動「攜手計畫—課後扶助方案」，102年整合為「國民小學及國民中學補救教學實施方案」，並進一步提倡「課中補救」政策，利用一般上課時間，將有需求的學生抽離原班進行學習扶助，透過小班化教學，讓學生獲得更適切的學習。108年起「補救教學」則更名為「學習扶助」，除彰顯正向意義，也期能提升學生基本學力，落實教育機會均等。

教育部表示，近年因疫情及數位學習載具的普及，學習扶助課程也結合數位平台學習，提升學生學習興趣。獲「鐸聲伴學獎」的台北市立關渡國中主任王怡文表示，依據學生程度進行差異化教學，加強學生學習弱點概念，並結合素養導向課程，引導學生思考、討論及實作，以培養學生探究自主學習的能力；台南市文元國小教師龔詩鈴也表示，教學策略多元，重視學生需求，設計有趣的學習活動，更能讓學生快樂且有效的學習。

「領航團隊獎」是表揚行政與教師的齊心努力，全力投注在學生的學習需求，以引導學生學習。台北市立大理高中附設國中部團隊，透過診斷學生學習的困難點，設計教學進度與學習計畫，以適切的教學策略及鼓勵機制，有效幫助學生提升學習動機與學力；苗栗縣新南國小則以積極、效能、關懷、創意的理念，帶領團隊進行學習扶助，注重每一位孩子的學習，培養孩子積極樂觀的態度。

「學習潛力獎」則是為鼓勵透過老師協助而逐漸找到學習方法的學生。屏東縣立琉球國中陳洺豪同學，參加學習扶助後，藉由不斷進步所累積的成就感重拾學習興趣，更帶著樂觀的態度持續突破與進步；台中市大安國小同學陳煒翰在學習扶助老師的陪伴下，逐漸提升學習自信，並找到體育領域的優勢，成為正向積極進取的孩子。

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