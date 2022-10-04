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教育家網站改版上線 10月推「聆聽素養」導出教學策略

聯合報／ 記者趙宥寧／台北即時報導
教育部成立「教育家網站」已經8年，今年9月底全新改版上線，除了保留原本極受歡迎的「人物故事」專欄，10月即將推出的主題為「聆聽素養」。記者趙宥寧／翻攝
教育部成立「教育家網站」已經8年，今年9月底全新改版上線，除了保留原本極受歡迎的「人物故事」專欄，10月即將推出的主題為「聆聽素養」。記者趙宥寧／翻攝

教育部成立「教育家網站」已經8年，今年9月底全新改版上線，除了保留原本極受歡迎的「人物故事」專欄，10月即將推出的主題為「聆聽素養」，透過與專家學者的對話，以及現場老師的經驗分享，進而導出聆聽素養的教學策略，從「尊重」開始引導學生培養聆聽習慣。

科技日新月異，世界瞬息萬變，教育的觀念也不斷更新，教育部成立逾8年的「教育家網站」，前身為「教育家部落格」，除了表彰優秀教師、樹立典範之外，並讓教學現場的教師相互分享經驗、彼此打氣、交流新知，從而激發教學熱情，形成老師間的學習共同體，建立運作以來成效良好，成為老師精進專業、獲取新知的資訊平臺。

教育家網站今年9月底全新改版上線，活潑的視覺與豐富的內容，網站整體設計由台灣設計研究院、版塊創意有限公司重新規畫，嶄新視覺以大大小小的圓貫穿頁面，整體呈現活潑輕鬆的氛圍，圓形凝聚代表教師的團結互助，形體碰撞代表經驗的分享交流，豐沛色彩象徵教育的多元熱情；其中還設計了「關鍵字」的功能，方便老師們檢索查詢相關文章。

內容除了保留原本極受歡迎的「人物故事」專欄，報導典範教師的故事之外，另也重新規畫「班級經營」、「趨勢政策」、「教師增能」及「焦點話題」等單元；9月主題為響應敬師月，透過本年度及重溫歷年師鐸獎獲獎教師一則則暖心的人生故事，分享教師的教育愛以渲染社會大眾對教師感恩的心意；10月即將推出的主題為「聆聽素養」，透過與專家學者的對話，以及現場老師的經驗分享，導出聆聽素養的教學策略，從「尊重」開始引導學生培養聆聽習慣。

教育部表示，「教育家網站」匯聚了教育典範、新知、心得與技巧，希望透過吸睛的網站設計，搭配豐富的教育知識內容，提升平臺的多元性，並增加網站使用者。

素養 教育部

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