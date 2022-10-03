雲林首座5星級學生宿舍開張 虎科大5億元打造夢想宿舍

雲林縣第1座由虎尾科大以5億餘元打造規模最大且最現代化的5星級學生宿舍，今天揭牌開張，內設有無障礙房、飯店規格的大廳、接待室、國際廚房及便利商店，設備十分完善，教育部技職司長楊玉惠稱讚虎科大有遠見，如再慢個兩年同等級的宿舍，7億恐也還蓋不起來。

虎尾科大學新一舍宿舍大樓落成，今天由教育部技職司長楊玉惠、虎科大校長張信良、立委劉建國與虎科大校長張信良共同揭牌，在雲林縣政府參議黃玉霜、立委劉建國及縣府等地方各界共同開箱見證「新世代」宿舍空間的規格，每位參觀的來賓都嘆為觀止，以5星級飯店規格來比喻這座現代化的學生宿舍。

校長張信良指出，這座現代化的學生宿舍，由校方自籌5.1億元，教育部以「新世代學生住宿環境提升計畫」加碼補助3千6百餘萬元，改善整體公共空間，讓宿舍機能不只是住宿，還兼融學習、交流創意等機能，成為另一個生活學習空間。

張信良說，新一舍共892個床位包含220間4人房與6間2人無障礙房，每層樓有洗曬衣間、公共衛浴與茶水間，另設有國際學人宿舍與便利超商進駐，生活機能十分完善；1樓大廳接待室、多功能討論室、生活大客廳，還有一座國際廚房，提供給各國學生自行烹煮家鄉菜，每層樓設置風格不同，展現無印風、輕美式、工業風、簡約風與莫蘭迪等功能的美學設計。

司長楊玉惠說，長久以來大學宿舍不受補助，但教育部推動「新世代學生住宿環境提升計畫」方案，讓宿舍不再只是宿舍，透過設計營造不同的生活感受，公共空間更多元，她問了入住學生，人人都說讚。

英籍馬克斯及美籍哈特威克兩位籃球校隊「洋將」，共同推出「虎科王」籃球隊吉祥物為新大樓祈福，他們說，第一次來台灣一切都很新鮮，住在設備完善的新宿舍和隊友相處很融洽，更有機會學習中文，為聯賽做準備。