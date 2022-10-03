生命影響生命 服務31年教師吳玲琲獲全國傑出輔導人員

基隆市中興國小老師吳玲琲，獲選為教育部「友善校園獎」傑出輔導人員。吳玲琲投身教學和輔導工作31年，她說，輔導工作是用生命去影響生命的過程，希望用愛和溫暖去傾聽和了解孩子的需求，協助孩子建立生命中的成功經驗，陪伴孩子突破困境，開創未來。

教育處表示，吳玲琲1991年到中興國小服務，教育工作一路走來充滿熱忱和活力，在校積極推動生命教育業務，自行研發具在地文化特色的生命、品德教材，透過社區志工服務、集食行善、戶外生態教育等多元體驗活動，帶領學生理解生命的美好，並將品德內涵深植心中。

吳玲琲擔任基隆市正向管教輔導團、生活課程輔導團團員，長期為基隆學生輔導工作盡心盡力。教育部公布「友善校園獎」得獎名單，吳玲琲名列其中，基市府表示為她感到驕傲，並感謝她的付出。

吳玲琲說，不論教學輔導工作多辛苦，她不曾放棄想要幫助孩子的心。希望用愛和溫暖去了解孩子需求，就像燭火劃破黑暗一般，設法照亮孩子們的未來。

中興國小設置「鳥的心情信箱」，讓有心事卻不敢對別人說的小朋友，能抒發情緒、傾訴委屈的管道。吳玲琲說，收到信後會仔細推敲來信者的想法，並在3天內秘密回信，除了協助解決問題，也可掌握學生狀況，做好預防性輔導工作。

曾有名學生因父親驟逝，一時無法走出傷痛陰影，吳玲琲在一次次的輔導諮商及傾聽下，引導孩子利用各種情緒紓壓的方法，慢慢走出傷痛，阻斷自傷的念頭。她也曾耐心輔導多重障礙腦麻生，讓他願意用語句和圖畫表現自己的想法與心情，再教導全班同學輪流當小天使照顧這名同學。