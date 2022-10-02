雙語政策亂象／降低專業要求 語言、學科都搞砸

配合二○三○雙語政策，高教近年力推雙語教學，重點培育大學之一的台師大近百分之九十八大學部科系均設有全英語課程（ＥＭＩ）架構，就連國文系今年都開設二門全英語課程，但教授坦言修課人數並不佳，評估是不符合學生修課思維；也有學者認為，連中文系都在開全英語課程已是極端現象，大學「為ＥＭＩ而ＥＭＩ」卻可能減損學科知識，是重大錯誤。

師大英語系前教授周中天表示，英語不是台灣社會的自然語言，勉強為之只是緣木求魚。過去擔心雙語政策導致兩敗俱傷，如今更擔心本國語言、學科、英語都無法學好，恐淪為三振出局。

為符合雙語政策，大學近年紛紛開設ＥＭＩ課程，包括師大國文系、淡江中文系近期都在徵求具全英語授課能力教師。以師大國文系為例，總計開設了二門全英語課程，分別是「中國經學名著選讀」、「世界文學名著選讀」。

不過一名內部教師坦言，修課人數都不太理想，老師甚至還拜託研究生修讀，部分學生則是外籍交換生，最終選修人數在十人上下。師大國文系教授徐國能分析，學生多抱持是來學習中文專業，ＥＭＩ反而不符合修課思維，若是抱持想學英文的心態，選讀通識、找其他英文資源亦可，不一定要修讀一門本身已有難度的學科。

徐國能談到，現行ＥＭＩ課程的困境在於，用英語教學便要降低學科專業要求、放慢速度，如此一來，知識量可能變少，深度也會變淺；教師要降低要求或學生要加倍用功，現行狀況下都會是一種挑戰。

一名國立大學教授則感嘆，連中文系都強調ＥＭＩ已是值得檢討的極端現象，ＥＭＩ課程應是隨需求產生，如聘請國際學者客座，其開設課程自然採全英語；又或者部分課程以英語授課較能銜接國際專業，也自然會使用ＥＭＩ。但大學為了配合國家政策、符合績效形同「為ＥＭＩ而ＥＭＩ」，不見通盤規畫也可能減損學科知識，是重大錯誤。

台大人文社會高等研究院昨舉行「雙語國家狂想」新書發表記者會。台大人文社會高等研究院長廖咸浩也在發表會中表示，雙語政策連英文系教授都反彈，非英語科系或為母語出身者卻使用英文授課，學生不僅英語不會進步，連學科都可能學不好。政府不能把英文當成教學工具，一定要改弦易轍。