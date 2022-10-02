快訊

嘉義布袋某平房今晨驚傳火警 行動不便老婦受困死亡

學歷真的很重要嗎？網友：重要與否取決於「這一點」！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
學歷真的很重要嗎？ 網友：重要與否取決於「這一點」！ 圖片來源/unsplash
學歷真的很重要嗎？ 網友：重要與否取決於「這一點」！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「學歷」相關話題，帶您了解網友對於學歷重要性的正反意見觀點。

對於一部分剛出社會的新鮮人來說，想要順利找到好職缺，錄取好公司，自己的「學歷」無疑扮演著相當重要的角色，然而也有另一部分人並不認同這個觀點，更指出在工作方面學歷並不重要。究竟學歷是有用的，還是無用的？學歷是否真的會影響我們的人生呢？

學歷影響就業起跑點 長期職涯更看重「能力」、「經歷」

▲學歷真的很重要嗎？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖
▲學歷真的很重要嗎？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「學歷」的相關話題討論，許多主張學歷很重要的網友認為「學歷是好工作的入場券」，便有網友留言「學歷會直接影響自己的第一份工作，而第一份工作又會影響第二份工作」，對於剛畢業的新鮮人來說，學歷幾乎可以被視為自己能力與見識的主要證明，也是吸引公司關注的利器，底下也有網友留言「口說無憑，沒有學歷怎麼證明自己有能力？」支持這個觀點。也有網友指出，許多外商公司和大型企業的人才招募規模浩大，如果沒有足夠亮眼的學歷便難以獲得入場券，這些經驗都凸顯了學歷對於新鮮人剛就職的重要性。

此外，也有網友認為具備好學歷更重要的價值是「求學過程可以擴展人脈見聞」，如一位網友發文詢問「好學歷真的會影響人生嗎？」底下便有其他網友回覆「重要的是求學過程中帶來的人脈和見識，參加社團交朋友可以建立幫助自己的人脈」，認為以務實的角度來說，名校與好學歷能夠為自己帶來的最大助益就是同儕跟眼界，長期下來能夠幫助自己獲得更多好機會。也有網友指出「學歷影響層面包括朋友圈、價值觀、內涵、未來的另一半甚至下一半」，並指出學歷對於人生的長遠影響至關重要。

然而也有網友認為學歷並不是最重要的，主要觀點包含「學歷好並不代表能力好」，以及「社會經歷比學歷更重要」。一名雇主網友便分享自己招聘的頂大員工表現不如預期，並感嘆表示「有高學歷不代表有好的能力，工作上未必好用」，也有網友表示認同並補充「有些高學歷其實是讀死書得來的，卻可能缺乏社會歷練。出社會越久，經歷越重要。」認為好學歷雖然有助找到第一份工作，但真正能決定自己職涯前景的關鍵其實取決於「社會經歷」，也有網友留言「人生各有其命運，隨時充實各方面知識，機會是靠自己創造的」，學歷的影響只是一時，而人生卻是足足一輩子，鼓勵大家學無止境。

你認為學歷對於人生的影響是大是小呢？長遠來看，好的學歷文憑固然會對自己的職涯有所影響，但真正重要的其實是自己的學識與能力是否足以擔負重任，也是能夠決定自己前途的關鍵所在！

觀看原文→https://reurl.cc/MNQ7Ep

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

新鮮人

延伸閱讀

快換你了！10月「5星座財運噴發」第一名事業、投資都極好運

「租得到就不要買」 千萬富翁的4個理財守則

名校女老師深情環抱擁吻人夫 妻看監視器崩潰求償100萬

名校足球隊爆不當體罰！強逼剃光頭、坐空氣椅子 整隊球員幾乎快跑光

相關新聞

雙語政策亂象／降低專業要求 語言、學科都搞砸

配合二○三○雙語政策，高教近年力推雙語教學，重點培育大學之一的台師大近百分之九十八大學部科系均設有全英語課程（ＥＭＩ）架...

雙語政策亂象／中小學教甄英檢門檻 排擠專業師資

二○三○雙語國家政策爭議不斷，不僅大學教授憂心，國教端也是問題叢生。教育團體指出，地方政府為追求績效壓迫學校，甚至有校長...

學歷真的很重要嗎？網友：重要與否取決於「這一點」！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「學歷」相關話題，帶您了解網友對於學歷重要性的正反意見觀點。

留學英美不再誘人 為何新加坡成韓國家長送孩子念書首選？

亞洲父母愛送孩子出國念書並非新鮮事，韓國也不例外，但對英美澳等傳統英語系國家的偏好似乎開始出現變化，韓國學生留學英美的人數逐年下滑。在治安及教育品質考量之下，距離較近的新加坡成了韓國家長送孩子出國留學的新首選，除了花費更少，最大的誘因莫過於雙語環境與就業前景。

縣市長候選人逾半數未提教育政見 「重視家長」當口號

年底縣市長選舉全台共計95位候選人，當選者將引領未來四年個縣市教育發展。國立台灣師範大學教育政策與行政研究所協同全國家長...

縣市拚績效體制一同造假 雙語政策中小學端災難叢生

2030雙語國家政策爭議不斷，大學教授憂心，雙語政策缺乏專業評估，強勢獨尊英語甚至將英語作為普遍教學工具，恐導致學生英語...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。