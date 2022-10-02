學歷真的很重要嗎？網友：重要與否取決於「這一點」！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年網友熱議「學歷」相關話題，帶您了解網友對於學歷重要性的正反意見觀點。

對於一部分剛出社會的新鮮人來說，想要順利找到好職缺，錄取好公司，自己的「學歷」無疑扮演著相當重要的角色，然而也有另一部分人並不認同這個觀點，更指出在工作方面學歷並不重要。究竟學歷是有用的，還是無用的？學歷是否真的會影響我們的人生呢？

學歷影響就業起跑點 長期職涯更看重「能力」、「經歷」

▲學歷真的很重要嗎？網友正反熱議焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上對於「學歷」的相關話題討論，許多主張學歷很重要的網友認為「學歷是好工作的入場券」，便有網友留言「學歷會直接影響自己的第一份工作，而第一份工作又會影響第二份工作」，對於剛畢業的新鮮人來說，學歷幾乎可以被視為自己能力與見識的主要證明，也是吸引公司關注的利器，底下也有網友留言「口說無憑，沒有學歷怎麼證明自己有能力？」支持這個觀點。也有網友指出，許多外商公司和大型企業的人才招募規模浩大，如果沒有足夠亮眼的學歷便難以獲得入場券，這些經驗都凸顯了學歷對於新鮮人剛就職的重要性。

此外，也有網友認為具備好學歷更重要的價值是「求學過程可以擴展人脈見聞」，如一位網友發文詢問「好學歷真的會影響人生嗎？」底下便有其他網友回覆「重要的是求學過程中帶來的人脈和見識，參加社團交朋友可以建立幫助自己的人脈」，認為以務實的角度來說，名校與好學歷能夠為自己帶來的最大助益就是同儕跟眼界，長期下來能夠幫助自己獲得更多好機會。也有網友指出「學歷影響層面包括朋友圈、價值觀、內涵、未來的另一半甚至下一半」，並指出學歷對於人生的長遠影響至關重要。

然而也有網友認為學歷並不是最重要的，主要觀點包含「學歷好並不代表能力好」，以及「社會經歷比學歷更重要」。一名雇主網友便分享自己招聘的頂大員工表現不如預期，並感嘆表示「有高學歷不代表有好的能力，工作上未必好用」，也有網友表示認同並補充「有些高學歷其實是讀死書得來的，卻可能缺乏社會歷練。出社會越久，經歷越重要。」認為好學歷雖然有助找到第一份工作，但真正能決定自己職涯前景的關鍵其實取決於「社會經歷」，也有網友留言「人生各有其命運，隨時充實各方面知識，機會是靠自己創造的」，學歷的影響只是一時，而人生卻是足足一輩子，鼓勵大家學無止境。

你認為學歷對於人生的影響是大是小呢？長遠來看，好的學歷文憑固然會對自己的職涯有所影響，但真正重要的其實是自己的學識與能力是否足以擔負重任，也是能夠決定自己前途的關鍵所在！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》